Президенту показали продукции предприятий Сырдарьинской области

Шавкат Мирзиёев особое внимание уделил проекту производства ирригационных лотков на предприятии «Crocus uz compozit». Предприятие, сдача в эксплуатацию которого намечена на декабрь текущего года, будет выпускать в год 180 тысяч метров лотков и труб из композитных материалов. Работой будут обеспечены 150 человек.