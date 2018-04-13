Президенту показали продукции предприятий Сырдарьинской области
В Сырдарьинской области состоялся показ продукции промышленных предприятий области.
В Сырдарьинской области состоялся показ продукции промышленных предприятий области.
Шавкат Мирзиёев особое внимание уделил проекту производства ирригационных лотков на предприятии «Crocus uz compozit». Предприятие, сдача в эксплуатацию которого намечена на декабрь текущего года, будет выпускать в год 180 тысяч метров лотков и труб из композитных материалов. Работой будут обеспечены 150 человек.
Президент отметил высокие потери воды при орошении, такие качественные лотки имеют актуальное значение для экономного использования воды.
Глава государства затронул практическую значимость выпускаемых предприятием «Идеал аср» устройств для экономичного потребления газа, указал на необходимость их широкого применения.
Большой интерес вызвали также металлические изделия действующего в Сырдарьинском районе совместного предприятия «Wang da group», кроссовки, изготавливаемые в городе Гулистане под брендом «Зиннур».
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