Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Захарова прокомментировала исключение России из Совбеза ООН
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой
Депутата лишили слишком дорогой квартиры
Вера Брежнева запуталась в юбке и упала во время выступления
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии
Российские корабли исчезли с базы Тартус
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
СМИ: Европа завалила Украину несъедобными продуктами
На Западе заявили: Путин серьёзно ошибается - СМИ
Данила Козловский вышел в свет со своей девушкой
Вера Брежнева запуталась в юбке и упала во время выступления
Рогозин объяснил Трампу, кому тот бросает вызов
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
В России нашли самый дорогой дом
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
18:29 (мск), источник: UzReport.news

Президенту показали продукции предприятий Сырдарьинской области

В Сырдарьинской области состоялся показ продукции промышленных предприятий области.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Шавкат Мирзиёев особое внимание уделил проекту производства ирригационных лотков на предприятии «Crocus uz compozit». Предприятие, сдача в эксплуатацию которого намечена на декабрь текущего года, будет выпускать в год 180 тысяч метров лотков и труб из композитных материалов. Работой будут обеспечены 150 человек.

Президент отметил высокие потери воды при орошении, такие качественные лотки имеют актуальное значение для экономного использования воды.

Глава государства затронул практическую значимость выпускаемых предприятием «Идеал аср» устройств для экономичного потребления газа, указал на необходимость их широкого применения.

Большой интерес вызвали также металлические изделия действующего в Сырдарьинском районе совместного предприятия «Wang da group», кроссовки, изготавливаемые в городе Гулистане под брендом «Зиннур».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 С 1 июля в Узбекистане вводится новый порядок растаможки
В Ташкенте состоялось открытие жилого комплекса «Felicita» от Murad Buil...
Какой ответ «иностранным государствам» приготовила Госдума
Доходы Путина за 2017 год превысили 18 млн рублей
Ученые: половина клеток в вашем организме — не человеческие
В падении курса швейцарской валюты винят российских миллиардеров
«Жизнь проходит мимо»: почему россияне бегут из соцсетей
Генсек ООН заявил о вступлении мира в период «холодной войны»
Лучше быть «жаворонком»: почему у «сов» высок риск ранней смерти
Спорт
Результаты жеребьёвки 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2017/18 Стали известны результаты жеребьёвки полуфинала Лиги чемпионов нынешнего сезона, которая прошла сегодня, 13 апреля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Эксперт предупредил об опасности бесплатных VPN для обхода блокировок Бесплатные VPN, которые могут быть использованы для обхода блокировки Telegram в России, могут быть опасны.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
В 14 регионах России могут обрушиться здания
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой Старшая дочь известной телеведущей родила сына.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь