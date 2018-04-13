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18:17 (мск), источник: ТАСС

Минобороны РФ обвинило Лондон в постановке провокации в городе Дума с якобы химоружием

Российское военное ведомство нашло участников съемок постановочного видео, рассказавших как они велись.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Минобороны РФ имеет доказательства непосредственного участия Великобритании в организации провокации с якобы химатакой в городе Дума Восточной Гуты. Об этом сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам генерала, российское министерство нашло участников съемок постановочной химатаки в городе Дума, рассказавших, как они велись.

Сегодня в распоряжении российского военного ведомства имеются и другие доказательства, которые свидетельствуют о непосредственном участии Великобритании в организации этой провокации в Восточной Гуте.
Игорь Конашенков
Официальный представитель Минобороны

Генерал уточнил, что с 3 по 6 апреля на «Белых касок» оказывалось «мощное давление именно из Лондона для скорейшего осуществления готовившейся заранее провокации». «“Белым каскам” указывалось, что именно с 3 по 6 апреля боевиками “Джейш аль-Ислам” будет проведена серия мощных артиллерийских обстрелов Дамаска. Это вызовет ответную реакцию правительственных войск, которой белокасочники должны будут воспользоваться для осуществления провокации с якобы химическим оружием», — рассказал он.

Рассказ участников съемки

Конашенков отметил, что опрошенные Минобороны сирийцы — участники постановочных съемок не скрывают свои имена, оба имеют медицинское образование и работают в отделении скорой помощи больницы в Думе. По их словам, все доставленные во время постановки в больницу пострадавшие не имели никаких признаков поражения отравляющими веществами.

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«Во время оказания им первой медицинской помощи в помещение госпиталя вбежали неизвестные люди, — пересказал генерал слова сирийцев, — некоторые из них были с видеокамерами. Эти люди начали кричать, нагнетать панику и обливать всех водой из шлангов, выкрикивая, что все находящиеся в помещении поражены отравляющими веществами».

«Пациенты, находившиеся в отделении скорой помощи и их родственники в панике начали обливать друг друга водой. После того, как все это было заснято на видеокамеры, неизвестные лица быстро скрылись», — добавил он.

По словам Конашенкова, такие факты в цивилизованном мире и являются доказательством. Он напомнил, что ранее Россия неоднократно на всех уровнях предупреждала о готовящихся в Восточной Гуте провокациях боевиков с якобы применением химоружия против мирного населения.

«Химатака»

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С утверждением, что 7 апреля в городе Дума, расположенном в предместье Дамаска Восточная Гута, было применено химоружие, выступил ряд неправительственных организаций, в том числе «Белые каски». В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом, в Минобороны РФ заявили, что «Белые каски» не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию.

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.

МИД Сирии 10 апреля направил официальное приглашение ОЗХО посетить Восточную Гуту. Специалисты ОЗХО должны прибыть в Сирию в пятницу из Бейрута.

Генштаб России назвал организаторов «химатаки» в Сирии
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11 апреля© Ньюстюб
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