Доходы Путина за 2017 год превысили 18 млн рублей

Источник: AP 2018

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин заработал в 2017 году более 18 млн руб., что более чем вдвое превышает его доход за 2016 год. Согласно сведениям, опубликованным на сайте Кремля, доход Путина составил 18 млн 728 тыс. руб. против 8 млн 858 тыс. в позапрошлом году.

Читайте также В Кремле рассказали, сколько средств нужно для реализации послания Путина

За прошлый год произошли изменения и в списке объектов недвижимости, находящихся в собственности или в пользовании Путина.

В частности, в сведениях о доходах более не указан земельный участок площадью 1500 кв. м, ранее ежегодно декларируемый президентом.

В остальном перечень задекларированной президентом недвижимости остался без изменений: квартира площадью 77 кв. м и 18-метровый гараж в собственности, а также квартира площадью 153 кв. м и гараж — в пользовании.