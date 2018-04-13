Доходы Путина за 2017 год превысили 18 млн рублей
Это почти на 10 млн больше, чем в 2016 году.
Это почти на 10 млн больше, чем в 2016 году.
Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин заработал в 2017 году более 18 млн руб., что более чем вдвое превышает его доход за 2016 год. Согласно сведениям, опубликованным на сайте Кремля, доход Путина составил 18 млн 728 тыс. руб. против 8 млн 858 тыс. в позапрошлом году.
За прошлый год произошли изменения и в списке объектов недвижимости, находящихся в собственности или в пользовании Путина.
В остальном перечень задекларированной президентом недвижимости остался без изменений: квартира площадью 77 кв. м и 18-метровый гараж в собственности, а также квартира площадью 153 кв. м и гараж — в пользовании.
Как и в прежние годы, автопарк президента состоит исключительно из отечественных, в том числе, раритетных транспортных средств — двух автомобилей ГАЗ М-21, машины «Нива» и автоприцепа «Скиф».
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