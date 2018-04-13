Песков начал тестировать ICQ

«Пока просто пробуем и смотрим», — сказал он, отвечая на вопрос «Интерфакса».

Ранее в пятницу Песков заявил журналистам, что после блокировки Telegram в Кремле выберут для работы другой мессенджер с наиболее приемлемым набором услуг. Он подчеркнул, что решение о том, какой мессенджер выберет администрация президента, пока не принято.