Песков начал тестировать ICQ
Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU —
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Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU —
Песков зарегистрировался в ICQ в пятницу вечером.
«Пока просто пробуем и смотрим», — сказал он, отвечая на вопрос «Интерфакса».
Ранее в пятницу Песков заявил журналистам, что после блокировки Telegram в Кремле выберут для работы другой мессенджер с наиболее приемлемым набором услуг. Он подчеркнул, что решение о том, какой мессенджер выберет администрация президента, пока не принято.
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