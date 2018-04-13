Даниал Ахметов: Необходимо провести тотальную проверку во всех школах

Вместе с тем, глава региона высказал критику по поводу того, что специальные классы и кабинеты оснащены старым оборудованием, наглядными пособиями, хотя на нужды образования Восточно-Казахстанской области выделяются огромные средства.

Вместе с тем, глава региона высказал критику по поводу того, что специальные классы и кабинеты оснащены старым оборудованием, наглядными пособиями, хотя на нужды образования Восточно-Казахстанской области выделяются огромные средства.

«Необходимо провести тотальную проверку во всех учебных заведениях области, — подчеркнул Даниал Ахметов. — Почти 106 миллиардов тенге из бюджета региона направляется на нужды сферы образования. Но как вы видите этим наглядным пособиям уже почти 40 лет. Будут ли приобретены новые оборудования? Будут. Помимо этого дополнительно по программе “Менің мектебім” мы выделили 2,5 миллиарда тенге».