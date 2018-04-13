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20:42 (мск), источник: Kazinform

Даниал Ахметов: Необходимо провести тотальную проверку во всех школах

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — Сегодня одним из пунктов программы посещения Тарбагатайского района акимом области стала школа имени Шокана Уалиханова в селе Тугыл, которая нуждается в капитальном ремонте. Даниал Ахметов дал поручение провести комплексное обследование здания, по итогам которого будет принято окончательное решение, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Источник: Kazinform
Вместе с тем, глава региона высказал критику по поводу того, что специальные классы и кабинеты оснащены старым оборудованием, наглядными пособиями, хотя на нужды образования Восточно-Казахстанской области выделяются огромные средства.

«Необходимо провести тотальную проверку во всех учебных заведениях области, — подчеркнул Даниал Ахметов. — Почти 106 миллиардов тенге из бюджета региона направляется на нужды сферы образования. Но как вы видите этим наглядным пособиям уже почти 40 лет. Будут ли приобретены новые оборудования? Будут. Помимо этого дополнительно по программе “Менің мектебім” мы выделили 2,5 миллиарда тенге».

Вопрос в том, почему эти средства используются неэффективно или не доходят своевременно до места назначения. Срочно разобраться в этой ситуации поручил глава региона ответственным лицам.

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