Даниал Ахметов: Необходимо провести тотальную проверку во всех школах

«Необходимо провести тотальную проверку во всех учебных заведениях области, — подчеркнул Даниал Ахметов. — Почти 106 миллиардов тенге из бюджета региона направляется на нужды сферы образования. Но как вы видите этим наглядным пособиям уже почти 40 лет. Будут ли приобретены новые оборудования? Будут. Помимо этого дополнительно по программе “Менің мектебім” мы выделили 2,5 миллиарда тенге».
Вопрос в том, почему эти средства используются неэффективно или не доходят своевременно до места назначения. Срочно разобраться в этой ситуации поручил глава региона ответственным лицам.
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