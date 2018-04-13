В МВД опровергли рассылку о массовых рейдах полиции

«Обычно я такие рассылки не опровергаю в целях профилактики. Но и на этот раз это, конечно, фейк. По крайней мере, для нашей страны. Зато как можно порадоваться за российских водителей: столько ОПМ за один месяц. Ну и посочувствовать коллегам из России: ведь во время проведения таких мероприятий мы переходим на усиленный вариант несения службы — ни тебе выходных, ни поужинать дома», — написала в Facebook пресс-секретарь Комитета административной полиции МВД Ирина Лукьянина.



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