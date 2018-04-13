В МВД опровергли рассылку о массовых рейдах полиции
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Министерстве внутренних дел РК прокомментировали рассылку в социальных сетях о проводимых массовых рейдах полиции, передает МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Министерстве внутренних дел РК прокомментировали рассылку в социальных сетях о проводимых массовых рейдах полиции, передает МИА «Казинформ».
«Обычно я такие рассылки не опровергаю в целях профилактики. Но и на этот раз это, конечно, фейк. По крайней мере, для нашей страны. Зато как можно порадоваться за российских водителей: столько ОПМ за один месяц. Ну и посочувствовать коллегам из России: ведь во время проведения таких мероприятий мы переходим на усиленный вариант несения службы — ни тебе выходных, ни поужинать дома», — написала в Facebook
В соответствии со статьей 274 УК РК «Распространение заведомо ложной информации» граждане за фейковые сообщения в соцсетях могут быть привлечены к уголовной ответственности.
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