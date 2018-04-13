Порошенко захотел лишить Россию права вето в Совбезе ООН

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«ООН требует немедленного реформирования, лишить права вето страну-агрессора», — сказал он, комментируя заседание Совета Безопасности, в ходе которого Россия заблокировала американскую резолюцию по Сирии, а также инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

«Второй вопрос — нам нужно повысить эффективность других безопасных союзов, в том числе НАТО», — добавил президент.

Ранее в ходе того же интервью Порошенко заочно обратился к Владимиру Путину на «ты».

«Это на тебе лежит ответственность за ежедневные ранения и убийства украинских военных и украинских гражданских, на тебе лично лежит ответственность за развертывание войны и агрессии против нашего государства», — сказал он, отметив, что российский лидер «легко может прекратить гибель мирных людей и украинских военных в Донбассе, не применяя право вето».

9 апреля верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад Аль Хусейн заявил, что Совет Безопасности «пребывает в параличе ввиду использования права вето». По его словам, некоторые государства, напрямую вовлеченные в военный конфликт в Сирии, потерпели неудачу и не остановили распространение химического оружия.