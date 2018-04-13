Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Захарова прокомментировала исключение России из Совбеза ООН
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Протез для балерины: как девочка без ноги помогла 500 детям-инвалидам
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
Ирина Шейк понежилась в море в полупрозрачном купальнике
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
Молчание Путина говорит больше: в Англии предсказали изоляцию США
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Мнение о запрете лекарств из США: бьем американцам под дых
В Крыму о "самом страшном" в ситуации с "Нордом"
Данила Козловский вышел в свет со своей девушкой
Вера Брежнева запуталась в юбке и упала во время выступления
Рогозин объяснил Трампу, кому тот бросает вызов
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
В России нашли самый дорогой дом
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
22:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Порошенко захотел лишить Россию права вето в Совбезе ООН

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Россию надо лишить права вето в Совете Безопасности ООН. Об этом он заявил в ходе интервью на телеканале «Прямой».

Источник: Reuters

«ООН требует немедленного реформирования, лишить права вето страну-агрессора», — сказал он, комментируя заседание Совета Безопасности, в ходе которого Россия заблокировала американскую резолюцию по Сирии, а также инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

«Второй вопрос — нам нужно повысить эффективность других безопасных союзов, в том числе НАТО», — добавил президент.

Ранее в ходе того же интервью Порошенко заочно обратился к Владимиру Путину на «ты».

«Это на тебе лежит ответственность за ежедневные ранения и убийства украинских военных и украинских гражданских, на тебе лично лежит ответственность за развертывание войны и агрессии против нашего государства», — сказал он, отметив, что российский лидер «легко может прекратить гибель мирных людей и украинских военных в Донбассе, не применяя право вето».

9 апреля верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад Аль Хусейн заявил, что Совет Безопасности «пребывает в параличе ввиду использования права вето». По его словам, некоторые государства, напрямую вовлеченные в военный конфликт в Сирии, потерпели неудачу и не остановили распространение химического оружия.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль отвергает обвинения.

Совбез ООН: итоговые заявления по Сирии
Во время загрузки произошла ошибка.
22:42 (мск)© Ньюстюб
3 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Москва ответила на санкции США
Создатель «Новичка» объяснил выздоровление Скрипалей
Лекарство от санкций: к чему приведет запрет товаров из США
Ученые предложили альтернативу зубным пломбам
Европейские спутники посчитали российскую землю
Ученые: половина клеток в вашем организме — не человеческие
Ученые узнали, насколько алкоголь сокращает жизнь
Британский суд взыскал с Владимира Кехмана $140 млн
Спорт
Результаты жеребьёвки 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2017/18 Стали известны результаты жеребьёвки полуфинала Лиги чемпионов нынешнего сезона, которая прошла сегодня, 13 апреля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Эксперт предупредил об опасности бесплатных VPN для обхода блокировок Бесплатные VPN, которые могут быть использованы для обхода блокировки Telegram в России, могут быть опасны.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой Старшая дочь известной телеведущей родила сына.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь