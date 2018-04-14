Депутаты Госдумы отчитались о недвижимости в 12 странах Европы

Наибольшей популярностью пользуется Испания, где дома, квартиры или земельные участки есть у девяти парламентариев или их «вторых половин» на праве собственности, в том числе долевой.

Такую недвижимость в своих декларациях указали Андрей Барышев, Вадим Белоусов (квартира и земельный участок у супруги), Александр Брыксин, Николай Валуев (дом у супруги), Валерий Газзаев, Константин Затулин, Аркадий Пономарев, Умахан Умаханов (дом у супруги), Андрей Чернышев (жилое помещение).

«Второе место» в депутатских предпочтениях занимает Болгария. Здесь средства в недвижимость вложили Сергей Вострецов, Юрий Олейников и супруга Сергея Пахомова.

В двух декларациях присутствует недвижимость в Финляндии — участок у супруги Владимира Катенева и хутор у Рифата Шайхутдинова. У жены последнего также есть дом в Италии.

Иные европейские страны названы в депутатских декларациях лишь единожды. Это — Великобритания (дом и участок у Владимира Блоцкого), Латвия (недвижимость Владислава Третьяка), Кипр и Швейцария, где находятся квартиры супруги Валерия Гартунга, а также Франция (дом и участок у супруги Андрея Голушко), Украина (квартира Сергея Крючека), Грузия (недвижимость Отари Аршбы) и Белоруссия, где супруг Светланы Савицкой имеет квартиру и гараж.