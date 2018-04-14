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00:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Сирийская армия обнаружила химическую лабораторию боевиков

Отряд правительственных войск сирийской армии обнаружил в Восточной Гуте (пригород Дамаска) лабораторию террористов по производству ядовитых веществ. Об этом сообщает национальное новостное агентство SANA.

Источник: Reuters

«В ходе прочесывания района Афтрис в Восточной Гуте была найдена оставленная террористами лаборатория, подготовленная для производства различных видов токсичных веществ. В ней находится все необходимое оборудование для создания порошков, используемых при изготовлении запрещенного оружия», — поясняет агентство.

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Уточняется, что помимо химлаборатории была найдена мастерская, в которой снаряжались химические боеприпасы различного калибра, от 60 до 180 миллиметров.

6 апреля сирийские войска начали операцию по освобождению от боевиков города Дума — последнего неподконтрольного силам президента Башара Асада населенного пункта в Восточной Гуте. Позднее агентство Reuters со ссылкой на повстанцев сообщило о том, что на Думу сброшена хлорная бомба, также появилась информация о применении нервно-паралитического газа.

Президент США Дональд Трамп пообещал до вечера 11 апреля объявить о наказании Дамаску, а вместе с ним не исключено, что и Москве, и Тегерану, поддерживающим сирийского президента Башара Асада. По состоянию на вечер 13 апреля, окончательное решение Вашингтона по Сирии принято не было.

Сирия все обвинения в свой адрес отвергает. Россия предупредила США о серьезных последствиях в случае нанесения ударов по Сирии.

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