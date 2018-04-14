Трамп предложил заставить «заплатить» Россию и Иран в ходе удара по Сирии
Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп настаивает на более масштабном ударе по Сирии, при котором бы пришлось «заплатить» России и Ирану, утверждает газета The Wall Street Journal cо ссылкой на источники в администрации.
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