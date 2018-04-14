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01:26 (мск), источник: Интерфакс

Трамп предложил заставить «заплатить» Россию и Иран в ходе удара по Сирии

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп настаивает на более масштабном ударе по Сирии, при котором бы пришлось «заплатить» России и Ирану, утверждает газета The Wall Street Journal cо ссылкой на источники в администрации.

Источник: Reuters

«В ходе встреч с министром обороны Джеймсом Мэттисом Трамп выступал за такую атаку, которая не только наказала бы сирийский режим, но и заставила бы заплатить двух его иностранных покровителей, Россию и Иран», — приводит газета слова представителя Белого дома.

По словам источников, «Трамп призывает своих военных советников согласиться на более масштабный удар по Сирии, нежели тот, который они считают разумным».

«Трамп недоволен более ограниченными вариантами, которые ему до сих пор предлагали», — отмечает газета.

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