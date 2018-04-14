Трамп предложил заставить «заплатить» Россию и Иран в ходе удара по Сирии

Источник: Reuters

«В ходе встреч с министром обороны Джеймсом Мэттисом Трамп выступал за такую атаку, которая не только наказала бы сирийский режим, но и заставила бы заплатить двух его иностранных покровителей, Россию и Иран», — приводит газета слова представителя Белого дома.

По словам источников, «Трамп призывает своих военных советников согласиться на более масштабный удар по Сирии, нежели тот, который они считают разумным».