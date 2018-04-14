Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Захарова прокомментировала исключение России из Совбеза ООН
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Одинокая мама пятерых детей стала звездой Сети
Глава ЦРУ: военные США в Сирии убили несколько сотен русских
Как Шнуров «наследил» в истории за свои 45 лет
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Захарова прокомментировала исключение России из Совбеза ООН
Суд изменил приговор Улюкаеву
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Фанаты Волочковой высмеяли ее фотографию в купальнике
На Западе заявили: Путин серьёзно ошибается - СМИ
Ирина Шейк понежилась в море в полупрозрачном купальнике
Перья и «синяки»: Ольга Бузова неудачно сменила имидж
Рогозин объяснил Трампу, кому тот бросает вызов
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
В России нашли самый дорогой дом
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
02:08 (мск), источник: РИА Новости

Ситуация в Сирии не похожа на Карибский кризис, заявил сын Хрущева

РИГА, 14 апр — РИА Новости. Сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей считает, что сложившуюся ситуацию в Сирии не следует сравнивать с Карибским кризисом 1962 года.

Источник: РИА Новости

«Сейчас не та ситуация, которая была во времена Карибского кризиса. В тот момент кризис происходил между двумя великими державами», — сказал Хрущев в интервью латвийской радиостанции Baltkom.

По его словам, сегодня США пытаются наказать Россию, но это может повредить им самим.

Видео
Контрудар: Дума подготовила ответ авторам антироссийских санкций

«Сейчас американцы, обладая огромными ресурсами, вполне могут Россию наказать. Однако я не считаю, что это в интересах Америки. Россия — это связывающее звено между Западом и Востоком и рождающейся сверхдержавой Китаем. Россию выгодно иметь в союзниках. В силу примитивности своей дипломатии Америка этого не понимает. Сейчас американцы толкают Россию в сторону Китая», — сказал Хрущев.

Сын бывшего советского лидера считает, что США ударят по Сирии, но этот удар будет ограниченным. «Я уверен, что американцы, конечно, ударят по базам Сирии, но дальше они не пойдут, так как боятся серьезной войны», — сказал Хрущев.

Ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в САР, которую сирийские власти отрицают. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил в пятницу на брифинге, что распространенный в СМИ и соцсетях видеоролик об оказании первой помощи «пострадавшим» в результате «химической атаки» в сирийской Думе целиком является постановочным. По словам представителя МО, установлены и найдены непосредственные участники данной инсценировки, которые рассказали, как проводилась постановочная съемка.

Как сообщил генерал Конашенков, российское Минобороны располагает доказательствами того, что непосредственное участие в организации спланированной провокации якобы с применением химоружия в Думе принимала Великобритания. Целью провокации, по словам Конашенкова, было обострение обстановки в Восточной Гуте и «ответный» ракетный удар возмездия США по Сирии.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Береговая охрана США требует у России Севморпуть. Пока по-хорошему
'Мы ребята с юмором': Симоньян рассказала, как RT 'троллит' США
Лекарство от санкций: к чему приведет запрет товаров из США
Ученые предложили альтернативу зубным пломбам
Познер назвал катастрофой нахождение Трампа на посту президента
Европейские спутники посчитали российскую землю
Сирийская армия обнаружила химическую лабораторию боевиков
Порошенко захотел лишить Россию права вето в Совбезе ООН
Британский суд взыскал с Владимира Кехмана $140 млн
Спорт
«Локомотив» и «Динамо» сыграют в субботу в матче РФПЛ Четыре матча в Перми, Химках, Санкт-Петербурге и Краснодаре пройдут в субботу в 26-м туре чемпионата России по футболу
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Эксперт предупредил об опасности бесплатных VPN для обхода блокировок Бесплатные VPN, которые могут быть использованы для обхода блокировки Telegram в России, могут быть опасны.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой Старшая дочь известной телеведущей родила сына.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь