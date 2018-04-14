CNN: в администрации США приняли решение по Сирии

По сведениям его источников, Трамп выступит с заявлением в ближайшие часы. Американский лидер, предположительно объявит о планах осуществить военную операцию в отношении ближневосточной страны под предлогом якобы произошедшей в ней химической атаки.
С утверждением, что 7 апреля в городе Дума, расположенном в предместье Дамаска Восточная Гута, было применено химическое оружие, выступил ряд неправительственных организаций, в том числе «Белые каски».
В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом, в Минобороны РФ заявили, что «Белые каски» не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию.
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