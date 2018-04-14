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04:07 (мск), источник: ТАСС

CNN: в администрации США приняли решение по Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и его помощники выработали некое решение относительно возможного удара по Сирии, о нем, вероятнее всего, будет объявлено в ближайшее время. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN.

Источник: AP 2018

По сведениям его источников, Трамп выступит с заявлением в ближайшие часы. Американский лидер, предположительно объявит о планах осуществить военную операцию в отношении ближневосточной страны под предлогом якобы произошедшей в ней химической атаки.

С утверждением, что 7 апреля в городе Дума, расположенном в предместье Дамаска Восточная Гута, было применено химическое оружие, выступил ряд неправительственных организаций, в том числе «Белые каски».

В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом, в Минобороны РФ заявили, что «Белые каски» не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию.

Ударит по Сирии или не ударит: СМИ США в замешательстве от позиции Трампа
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12 апреля© Ньюстюб
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