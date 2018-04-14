CNN: в администрации США приняли решение по Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и его помощники выработали некое решение относительно возможного удара по Сирии, о нем, вероятнее всего, будет объявлено в ближайшее время. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN.