США вместе с Францией и Великобританией начали операцию против Сирии
ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты вместе с Францией и Великобританией в пятницу начали военную операцию против Сирии. Об этом заявил президент Дональд Трамп во время выступления из Белого дома.
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