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04:17 (мск), источник: ТАСС

США вместе с Францией и Великобританией начали операцию против Сирии

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты вместе с Францией и Великобританией в пятницу начали военную операцию против Сирии. Об этом заявил президент Дональд Трамп во время выступления из Белого дома.

Источник: AFP 2018

«Я приказал Вооруженным силам Соединенных Штатов нанести высокоточные удары по объектам, связанным с потенциалом химического оружия сирийского диктатора Башара Асада. В настоящее время осуществляется совместная операция с Вооруженными силами Франции и Соединенного Королевства», — отметил он.

Трамп добавил, что США рассчитывают на улучшение отношений с РФ и Ираном, но допускают, что этого может не произойти. Он подчеркнул при этом, что США ни при каких условиях не добиваются сохранения неопределенно долгого военного присутствия в Сирии.

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13 апреля© Ньюстюб
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