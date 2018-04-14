MORE: Images have started to emerge on social media, apparently showing Syrian air defense systems responding to incoming strikes pic.twitter.com/xxsHiFzVHX https://t.co/1fuNkRkwVq— RT (@RT_com) 14 апреля 2018 г.
В Дамаске взорвались первые американские снаряды
В Дамаске взорвались первые американские снаряды. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.
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