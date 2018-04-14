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05:08 (мск), источник: Lenta.Ru

США обстреляли Дамаск «Томагавками»

США обстреляли столицу Сирии Дамаск крылатыми ракетами «Томагавк». Об этом сообщает агентство Reuters.

Неясно, участвует ли в первом ударе авиация США, однако агентство выяснило, что к атаке подключились истребители ВВС Великобритании, вылетевшие с военной базы на Кипре.

По предварительной информации, ударам подверглись район Барзех, где сосредоточены научные центры, а также аэропорт Дамаска.

О последствиях обстрела пока не сообщается.

Сирийское новостное агентство SANA, в свою очередь, сообщило об успешном перехвате 13 крылатых ракет в городе Кисва к югу от Дамаска. «ПВО Сирии отражают удары США, Франции и Великобритании по Сирии», — сообщают в Дамаске, передает РИА Новости.

Взрывы в Дамаске прогремели сразу после объявления президентом США о начале силовой операции в Сирии в ответ на применение химоружия в Восточной Гуте.

5 комментариевк этой статье
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