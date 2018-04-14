Right now in Damascus #Syria pic.twitter.com/pcmdNoSXv5— Arturas Kerelis (@arturaskerelis) 14 апреля 2018 г.
США обстреляли Дамаск «Томагавками»
США обстреляли столицу Сирии Дамаск крылатыми ракетами «Томагавк». Об этом сообщает агентство Reuters.
США обстреляли столицу Сирии Дамаск крылатыми ракетами «Томагавк». Об этом сообщает агентство Reuters.
Неясно, участвует ли в первом ударе авиация США, однако агентство выяснило, что к атаке подключились истребители ВВС Великобритании, вылетевшие с военной базы на Кипре.
По предварительной информации, ударам подверглись район Барзех, где сосредоточены научные центры, а также аэропорт Дамаска.
О последствиях обстрела пока не сообщается.
Сирийское новостное агентство SANA, в свою очередь, сообщило об успешном перехвате 13 крылатых ракет в городе Кисва к югу от Дамаска. «ПВО Сирии отражают удары США, Франции и Великобритании по Сирии», — сообщают в Дамаске, передает РИА Новости.
Взрывы в Дамаске прогремели сразу после объявления президентом США о начале силовой операции в Сирии в ответ на применение химоружия в Восточной Гуте.
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