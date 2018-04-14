США не уведомляли Россию о предстоящих ударах по Сирии

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец.

«Мы не координировались с русскими по поводу нанесения удара и не уведомляли их заранее… Единственное обсуждение, которое состоялось в связи с этой операцией до удара по целям, было стандартное уведомление по линии обеспечения безопасности полетов», — сказал Данфорд.