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05:33 (мск), источник: РИА Новости

США не уведомляли Россию о предстоящих ударах по Сирии

ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Американские военные не уведомляли российскую сторону о предстоящих ударах по Сирии, заявил журналистам глава комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец.

«Мы не координировались с русскими по поводу нанесения удара и не уведомляли их заранее… Единственное обсуждение, которое состоялось в связи с этой операцией до удара по целям, было стандартное уведомление по линии обеспечения безопасности полетов», — сказал Данфорд.

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