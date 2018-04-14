Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Захарова прокомментировала исключение России из Совбеза ООН
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Внучка Грейс Келли ждет второго ребенка
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
Вера Брежнева запуталась в юбке и упала во время выступления
У людей нет шансов победить старостьЛюбимое хобби продвинутой молодежи — биохакинг. Почему он не помогает?
Австралия обратилась к РФ по Сирии
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Мнение о запрете лекарств из США: бьем американцам под дых
«Как возможно?»: Мишулина о деле против Еремеева
Данила Козловский вышел в свет со своей девушкой
Вера Брежнева запуталась в юбке и упала во время выступления
Рогозин объяснил Трампу, кому тот бросает вызов
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
В России нашли самый дорогой дом
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
8Танцы для Ким Чен Ира
05:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Пентагон рапортовал о завершении первого удара по Сирии

Министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил о завершении первого удара по Сирии. Его слова передает агентство Reuters.

Источник: AP 2018

По его словам, удар был однократным, дополнительные атаки пока не планируются, но не исключены.

Министр уточнил, что на этот обстрел было потрачено в два раза больше ресурсов, чем при атаке в 2017 году. Целями для сегодняшнего обстрела были выбраны предприятия по разработке и производству химоружия.

«В прошлом году [президент Сирии Башар] Асад не принял сигнал. Сегодня мы с нашими союзниками ударили мощнее. Мы послали сигнал Асаду и его подчиненным-убийцам, что они не должны совершать еще одну химатаку», — сказал он.

Мэттис добавил, что в ходе удара сообщений о потерях США не поступало.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о бомбардировке Сирии в ночь на субботу, 14 апреля. По его словам, удар осуществлен в ответ на применение «монстром» химоружия в Восточной Гуте. Военная операция, утверждает Трамп, будет проводиться совместно с Францией и Великобританией, и ее цель — не допустить новые случаи атак с применением оружия массового поражения.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Москва ответила на санкции США
Создатель «Новичка» объяснил выздоровление Скрипалей
США вместе с Францией и Британией начали операцию против Сирии
Эксперты рассказали, как Монголия загрязняет озеро Байкал
Европейские спутники посчитали российскую землю
Сирийская армия обнаружила химическую лабораторию боевиков
Порошенко захотел лишить Россию права вето в Совбезе ООН
Британский суд взыскал с Владимира Кехмана $140 млн
Спорт
«Локомотив» и «Динамо» сыграют в субботу в матче РФПЛ Четыре матча в Перми, Химках, Санкт-Петербурге и Краснодаре пройдут в субботу в 26-м туре чемпионата России по футболу
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Эксперт предупредил об опасности бесплатных VPN для обхода блокировок Бесплатные VPN, которые могут быть использованы для обхода блокировки Telegram в России, могут быть опасны.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Не от мира сего: 7 зданий, похожих на космические корабли
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой Старшая дочь известной телеведущей родила сына.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь