Посол РФ в Вашингтоне: действия США и их союзников в Сирии не останутся без последствий
ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Действия США и их союзников в Сирии будут иметь последствия, вся ответственность за это будет лежать на них.
ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Действия США и их союзников в Сирии будут иметь последствия, вся ответственность за это будет лежать на них.
Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова.
«Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий. Вся ответственность за них — на Вашингтоне, Лондоне и Париже», — отметил он. По словам главы российской дипмиссии, «морального права обвинять другие страны у США — обладателя крупнейшего арсенала химоружия — нет».
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