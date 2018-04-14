Посол РФ в Вашингтоне: действия США и их союзников в Сирии не останутся без последствий

Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова.

«Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий. Вся ответственность за них — на Вашингтоне, Лондоне и Париже», — отметил он. По словам главы российской дипмиссии, «морального права обвинять другие страны у США — обладателя крупнейшего арсенала химоружия — нет».