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05:54 (мск), источник: Интерфакс

Центр Дамаска в результате авиаударов не пострадал

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU — Центр столицы Сирии в результате авиаударов, нанесенных коалицией, не пострадал, передает корреспондент «Интерфакса».

Источник: AFP 2018

В частности, в центре Дамаска размещается гостиница, в которой остановилась делегация российских парламентариев. Ни само здание, ни окружающие строения не пострадали. Также и в окрестностях, насколько возможно оглядеть взглядом, не заметно каких-либо результатов авиаударов.

Вместе с тем, около 4:45 утра в Дамаске были слышны звуки взрывов.

В российскую делегацию входит координатор группы по связям Госдумы и парламента Сирии Дмитрий Саблин и член этой группы Дмитрий Белик.

Также Сирию посещает губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Наталья Комарова.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил в субботу, что удары по Сирии, нанесенные Парижем вместе с США и Великобританией, были нацелены исключительно на объекты, связанные с производством, хранением и применением химоружия. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что удары носят ограниченный и строго направленный характер.

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Источники трансляции: ТАСС, Коммерсантъ-Онлайн
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