Центр Дамаска в результате авиаударов не пострадал

Источник: AFP 2018

В частности, в центре Дамаска размещается гостиница, в которой остановилась делегация российских парламентариев. Ни само здание, ни окружающие строения не пострадали. Также и в окрестностях, насколько возможно оглядеть взглядом, не заметно каких-либо результатов авиаударов.

Вместе с тем, около 4:45 утра в Дамаске были слышны звуки взрывов.

В российскую делегацию входит координатор группы по связям Госдумы и парламента Сирии Дмитрий Саблин и член этой группы Дмитрий Белик.

Также Сирию посещает губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Наталья Комарова.