Центр Дамаска в результате авиаударов не пострадал
Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU — Центр столицы Сирии в результате авиаударов, нанесенных коалицией, не пострадал, передает корреспондент «Интерфакса».
Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU — Центр столицы Сирии в результате авиаударов, нанесенных коалицией, не пострадал, передает корреспондент «Интерфакса».
В частности, в центре Дамаска размещается гостиница, в которой остановилась делегация российских парламентариев. Ни само здание, ни окружающие строения не пострадали. Также и в окрестностях, насколько возможно оглядеть взглядом, не заметно
Вместе с тем, около 4:45 утра в Дамаске были слышны звуки взрывов.
В российскую делегацию входит координатор группы по связям Госдумы и парламента Сирии Дмитрий Саблин и член этой группы Дмитрий Белик.
Также Сирию посещает губернатор
Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил в субботу, что удары по Сирии, нанесенные Парижем вместе с США и Великобританией, были нацелены исключительно на объекты, связанные с производством, хранением и применением химоружия.
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