Пентагон: Асад не входил в список целей ракетного удара по Сирии

Об этом сообщил на экстренно созванном в Пентагоне брифинге для журналистов американский министр обороны Джеймс Мэттис.

Как он ответил на прямой вопрос о том, пытались ли западные ВС уничтожить в ходе нынешней операции Асада, цели подбирались исключительно с тем, чтобы «ослабить способности сирийской военной машины создавать химические вооружения».