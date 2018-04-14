Захарова: удар по Сирии нанесли в момент, когда страна получила шанс на мирное будущее

Источник: РИА "Новости"

«За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности, — указала она. — Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу».

Дипломат также заявила об ответственности западных СМИ за нанесенные удары.

«Белый дом заявил, что уверенность в химатаке Дамаска основана на «СМИ, сообщениях о симптомах, видео и фото, а также на заслуживающей доверия информации», — отметила Захарова.

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«После этого заявления американские и остальные западные СМИ должны понимать свою ответственность в случившемся», — подчеркнула она. По ее словам, 15 лет назад «Белый дом использовал пробирку» и своего госсекретаря, а теперь «вместо пробирки Вашингтон использовал СМИ».

Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Эти сообщения распространял ряд НПО, в том числе «Белые каски»; про последнюю в Минобороны РФ сообщали, что она не является достоверным источником информации и распространяет сфабрикованную информацию.