Бывший губернатор Назаров отчитался о своих доходах
Стали известны доходы членов Совета Федерации. Указал свой заработок и бывший губернатор Виктор Назаров, ставший сенатором 15 марта 2018 года.
Стали известны доходы членов Совета Федерации. Указал свой заработок и бывший губернатор Виктор Назаров, ставший сенатором 15 марта 2018 года.
Напомним, что с поста главы региона он ушел 9 октября 2017 года. Как указал Виктор Назаров в декларации, за 2017 год он получил 7,3 млн рублей.
Для сравнения: в 2016 году политик как первое лицо региона получал 5,9 млн рублей. Наибольший доход был у Назарова в 2012 году, когда он перешел с должности замгендиректора по общим вопросам «Газпром межрегионгаз Омск» на пост главы Омской области — 7,9 млн рублей.
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