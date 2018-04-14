Бывший губернатор Назаров отчитался о своих доходах

Напомним, что с поста главы региона он ушел 9 октября 2017 года. Как указал Виктор Назаров в декларации, за 2017 год он получил 7,3 млн рублей.

Для сравнения: в 2016 году политик как первое лицо региона получал 5,9 млн рублей. Наибольший доход был у Назарова в 2012 году, когда он перешел с должности замгендиректора по общим вопросам «Газпром межрегионгаз Омск» на пост главы Омской области — 7,9 млн рублей.