Пропал и был уволен: председателя райисполкома Гомеля сняли с должности

Информация о том, что Ситница является председателем местной «вертикали», с сайта райисполкома удалены, остались только данные о должностных обязанностях.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании чиновника. Причины задержания Ситницы, который около недели не появлялся на рабочем месте, не уточняются. В правоохранительных органах Sputnik не подтвердили и не опровергли информацию о задержании экс-председателя райисполкома. Где он сейчас находится, неизвестно.