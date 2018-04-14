Пропал и был уволен: председателя райисполкома Гомеля сняли с должности
Причиной освобождения должности Александра Ситницы называются прогулы, однако ранее в СМИ появилась информация о задержании чиновника.
Причиной освобождения должности Александра Ситницы называются прогулы, однако ранее в СМИ появилась информация о задержании чиновника.
МИНСК, 14 апр — Sputnik. Главу Гомельского райисполкома Александра Ситницу освободили от занимаемой должности за грубое нарушение трудовых обязанностей (прогулы), сообщили в
Соответствующее распоряжение об увольнении с должности было подписано 12 апреля 2018 года.
Информация о том, что Ситница является председателем местной «вертикали», с сайта райисполкома удалены, остались только данные о должностных обязанностях.
Ранее в СМИ появилась информация о задержании чиновника. Причины задержания Ситницы, который около недели не появлялся на рабочем месте, не уточняются. В правоохранительных органах Sputnik не подтвердили и не опровергли информацию о задержании
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