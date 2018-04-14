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07:17 (мск), источник: Sputnik.by

Пропал и был уволен: председателя райисполкома Гомеля сняли с должности

Причиной освобождения должности Александра Ситницы называются прогулы, однако ранее в СМИ появилась информация о задержании чиновника.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 апр — Sputnik. Главу Гомельского райисполкома Александра Ситницу освободили от занимаемой должности за грубое нарушение трудовых обязанностей (прогулы), сообщили в пресс-службе Гомельского облисполкома.

Соответствующее распоряжение об увольнении с должности было подписано 12 апреля 2018 года.

Информация о том, что Ситница является председателем местной «вертикали», с сайта райисполкома удалены, остались только данные о должностных обязанностях.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании чиновника. Причины задержания Ситницы, который около недели не появлялся на рабочем месте, не уточняются. В правоохранительных органах Sputnik не подтвердили и не опровергли информацию о задержании экс-председателя райисполкома. Где он сейчас находится, неизвестно.

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