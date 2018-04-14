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07:14 (мск), источник: Sputnik

Мирзиёев полностью перекроил систему органов юстиции

В ближайшее время в районах и городах страны появятся специальные отделы юстиции с введением вертикали управления по трехступенчатому принципу «республика — область — район (город)».

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Узбекистане впервые в истории будет создана трехступенчатая система органов юстиции, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на указ главы государства.

В ближайшее время в районах и городах страны появятся специальные отделы юстиции с введением вертикали управления по трехступенчатому принципу «республика — область — район (город)». Их укомплектуют за счет штатных единиц юридических служб профессиональных колледжей.
Новые структуры будут отвечать за консультирование хокимов, районных и городских подразделений государственных органов и организаций по вопросам применения законов и других нормативно-правовых актов, проведение правовой экспертизы решений хокимов и Кенгашей народных депутатов.

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Кроме того, они займутся доведением сути и значения принимаемых правовых актов до исполнителей в районных подразделениях, осуществлением мероприятий по пропаганде и искоренению правовой безграмотности населения.

Среди других задач — изучение и анализ правоприменительной практики, выработка предложений по обеспечению ее последовательности и единообразия, осуществление мер по защите прав человека, рассмотрение в пределах своей компетенции обращений физических и юридических лиц, а также мониторинг состояния правовой работы в районных и городских подразделениях государственных органов и организаций.

В рамках новой реформы президент также утвердил решение о ликвидации Управления по контролю договорно-правовой работы Министерства юстиции и всех его территориальных отделов.

Другим важным изменением системы станет передача с 1 июля 2018 года органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС) в ведение хокимиятов. При этом Агентство государственных услуг при Минюсте будет отвечать за координацию правоприменительной практики и методическое обеспечение деятельности органов ЗАГС, ведение информационной системы «Единый электронной архив ЗАГС» и руководство территориальными архивами.

Еще одно важное изменение — теперь Минюст назначен уполномоченным органом государственного управления в сфере защиты интересов Узбекистана по вопросам международных арбитражных и судебных разбирательств.

Для укрепления кадрового потенциала министерства Мирзиёев поручил создать Исследовательский институт правовой политики на базе Центра правовых исследований Ташкентского государственного юридического университета.

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