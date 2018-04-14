Выпущенные по Сирии ракеты не входили в зону ответственности российских ПВО
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Минобороны РФ сообщило, что ни одна из выпущенных США и их союзниками крылатых ракет в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, не входила.
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