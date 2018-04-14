Миллионы, дома и земли. Депутаты Госдумы от Челябинской области показали семейный заработок и имущество
МОСКВА, 14 апреля, ФедералПресс. Рассекречены доходы южноуральцев, которые работают депутатами Государственной Думы России.
МОСКВА, 14 апреля, ФедералПресс. Рассекречены доходы южноуральцев, которые работают депутатами Государственной Думы России.
На сайте российского парламента опубликованы данные о доходах и наличии имущества депутатов и членов их семей.
Согласно этим данным, в 2017 году Андрей Барышев заработал без малого 4,5 миллиона рублей. Также он задекларировал земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью более 400 квадратных метров, и еще два земельных надела — 125 «квадратов» и более 11 тысяч квадратных метров под жилищное строительство. Есть у челябинского бизнесмена еще 4 небольших квартиры и нежилое помещение.
Виталий Бахметьев опубличил свыше 7,5 миллионов рублей. У бывшего главы города Магнитогорска имеются три небольших квартиры и гараж, три земельных участка с тремя домами, самый большой из которых — более пятисот квадратных метров. А вот супруга его ничего не заработала за минувший год, но имеет землю площадью почти две тысячи «квадратов», две квартиры и два гаража.
Владимир Бурматов показал доход в размере 5,3 миллиона рублей и наличие квартиры в общей собственности с супругой, которая официально заработала около 180 тысяч.
Дмитрий Вяткин по итогам 2017 года разбогател на 4,9 миллиона, еще 1,3 миллиона рублей заработала его супруга. На двоих у них участок в 700 «квадратов» и дом — в триста.
Обогнал по уровню дохода коллег бизнесмен Валерий Гартунг, задекларировав почти 39 миллионов рублей и напомнив о наличии доли от земельного участка и дома. Его супруга и вовсе заработала без малого 103 миллиона рублей, имеет две квартиры, одна из которых на Кпире, а другая в Швейцарии, три дома и землю в России.
Бывший владелец «Здоровой фермы» Олег Колесников имел доход в размере 3,8 миллиона рублей, а его супруга Лена Колесникова, которая продала сеть аптек «Классика», доведенную до состояния банкротства и оставившую миллионные долги перед поставщиками, заработала более семи миллионов рублей.
Имущества у супругов вовсе не зарегистрировано. Анатолий Литовченко не стал выбиваться из общего строя, и показал доход в размере около 4,6 миллиона рублей, а также тысячу «квадратов» земли под строительство дома, почти такого же размера садовый участок, площадку в 112 тысяч квадратных метров сельхозугодий, участок для личного хозяйства, дом и часть квартиры. Его супруга в 2017 году заработала 144 тысячи рублей, имеет часть квартиры и земельного участка.
Елена Ямпольская заработала 4,5 миллиона рублей, имеет участок более 1,7 тысячи квадратных метров, квартиру и еще одну — в долях. Ее муж имеет почти 40 миллионов дохода, два больших участка и дом в 700 «квадратов».
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