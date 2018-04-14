Названы первые цели ударов США по Сирии
ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Первый удар США в Сирии был направлен на исследовательский центр, второй — на склад химического оружия, где, по заявлению США, хранится зарин, сообщил журналистам председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
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