Названы первые цели ударов США по Сирии

Источник: AP 2018

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец.

«Цели, по которым мы ударили и разрушили, были связаны с программой химического оружия сирийского режима», — сказал американский генерал, назвав три цели совершенных ударов.

«Первая цель — научно-исследовательский центр, расположенный в районе Дамаска, это военный объект, на котором сирийские власти исследовали, испытывали и производили технологии химического и биологического оружия», — заявил Данфорд.

Два других объекта — хранилище химического оружия к западу от Хомса, а также расположенный неподалеку от него склад оборудования для химического оружия, сообщили в Пентагоне.

Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в САР, которую сирийские власти отрицают. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.