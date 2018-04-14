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08:03 (мск), источник: РИА Новости

Названы первые цели ударов США по Сирии

ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Первый удар США в Сирии был направлен на исследовательский центр, второй — на склад химического оружия, где, по заявлению США, хранится зарин, сообщил журналистам председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.

Источник: AP 2018

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец.

«Цели, по которым мы ударили и разрушили, были связаны с программой химического оружия сирийского режима», — сказал американский генерал, назвав три цели совершенных ударов.

«Первая цель — научно-исследовательский центр, расположенный в районе Дамаска, это военный объект, на котором сирийские власти исследовали, испытывали и производили технологии химического и биологического оружия», — заявил Данфорд.

Два других объекта — хранилище химического оружия к западу от Хомса, а также расположенный неподалеку от него склад оборудования для химического оружия, сообщили в Пентагоне.

Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в САР, которую сирийские власти отрицают. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил в пятницу на брифинге, что распространенный в СМИ и соцсетях видеоролик об оказании первой помощи «пострадавшим» в результате «химической атаки» в сирийской Думе целиком является постановочным. По словам представителя военного ведомства, установлены и найдены непосредственные участники данной инсценировки, которые рассказали, как проводилась постановочная съемка.

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ТАССКоммерсантъ-Онлайн
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Источники трансляции: ТАСС, Коммерсантъ-Онлайн
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