Подсчитано количество выпущенных по Сирии Томагавков

Источник: Reuters

В военном ведомстве добавили, что значительная часть ракет были сбиты на подлете к целям. При этом для отражения атаки использовались сирийские средства ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат», произведенные еще в Советском Союзе.

Минобороны утверждает, что удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американскими стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.

По данным из открытых источников, стоимость одного «Томагавка» составляет около 1,5 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что налету подверглись как военные, так и гражданские объекты.