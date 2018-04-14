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08:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Подсчитано количество выпущенных по Сирии Томагавков

Вооруженные силы США, Великобритании и Франции выпустили по территории Сирии более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля». Об этом заявили в российском Минобороны.

Источник: Reuters

В военном ведомстве добавили, что значительная часть ракет были сбиты на подлете к целям. При этом для отражения атаки использовались сирийские средства ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат», произведенные еще в Советском Союзе.

Минобороны утверждает, что удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американскими стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.

По данным из открытых источников, стоимость одного «Томагавка» составляет около 1,5 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что налету подверглись как военные, так и гражданские объекты.

14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ о точечной бомбардировке Сирии в ответ на применение «монстром» химоружия в пригороде Дамаска. Налет длился около 50 минут.

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Источники трансляции: ТАСС, Коммерсантъ-Онлайн
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