Доход калининградского экс-губернатора Цуканова за год вырос почти в 10 раз

Бывший губернатор Калининградской области, бывший полпред президента в СЗФО, а ныне помощник президента по муниципальным вопросам Николай Цуканов в 2017 году резко увеличил свой доход — практически в 10 раз.

Читайте также Федеральные чиновники и парламентарии отчитались о доходах за 2017 год

Если годом ранее Цуканов задекларировал доход в 4,4 млн рублей, то на этот раз — 41,2 млн рублей. Такие данные опубликовал накануне сайт Кремля.

Причина обогащения не обнародована. Корреспондент ИА REGNUM отмечает, что, по всей видимости, доход у Цуканова вырос на посту полпреда, поскольку помощником президента по вопросам местного самоуправления он был назначен 25 декабря 2017 года.

По сравнению с прошлогодней декларацией, Цуканов продал земельный участок площадью порядка 2000 кв. метров.