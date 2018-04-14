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09:55 (мск), источник: ИА REGNUM

Доход калининградского экс-губернатора Цуканова за год вырос почти в 10 раз

Причина обогащения не обнародована.

Бывший губернатор Калининградской области, бывший полпред президента в СЗФО, а ныне помощник президента по муниципальным вопросам Николай Цуканов в 2017 году резко увеличил свой доход — практически в 10 раз.

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Если годом ранее Цуканов задекларировал доход в 4,4 млн рублей, то на этот раз — 41,2 млн рублей. Такие данные опубликовал накануне сайт Кремля.

Причина обогащения не обнародована. Корреспондент ИА REGNUM отмечает, что, по всей видимости, доход у Цуканова вырос на посту полпреда, поскольку помощником президента по вопросам местного самоуправления он был назначен 25 декабря 2017 года.

По сравнению с прошлогодней декларацией, Цуканов продал земельный участок площадью порядка 2000 кв. метров.

На посту губернатора Калининградской области доход у Цуканова был весьма скромным — 2,1 млн рублей в 2015 году и 2,86 млн рублей в 2014 году. Вместе с тем, с 2016 года стало расти благосостояние у его супруги Светланы Цукановой — сначала 12,6 млн рублей, а по итогам 2017 года — 17,7 млн рублей.

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