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10:25 (мск), источник: ИА Татар-информ

Айрат Сибагатуллин покинул пост министра культуры РТ

(Казань, 14 апреля, «Татар-информ»). Министр культуры Татарстана Айрат Сибагатуллин ушел в отставку. Об этом стало известно сегодня на традиционном республиканском совещании в Кабмине РТ.

«Освободить Сибагатуллина Айрата Миннемулловича от должности министра культуры Республики Татарстан по собственному желанию в связи с выходом на пенсию», — цитирует соответствующий указ главы республики его пресс-служба.

Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил покинувшего свой пост министра медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Айрат Сибагатуллин возглавлял Министерство культуры региона с марта 2011 года.

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