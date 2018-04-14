Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция генерального секретаря ООН на ракетные удары по Сирии
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
4-летняя дочка Тимати снялась в фотосессии с «женихом»
Разбился Ил-76: погибло около 200 человек
Евгений Петросян примерил образ рокера
У людей нет шансов победить старостьЛюбимое хобби продвинутой молодежи — биохакинг. Почему он не помогает?
Австралия обратилась к РФ по Сирии
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
РФ собьет ракеты США в Сирии и выпустит свои по источникам огня
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
Евгений Петросян примерил образ рокера
Екатерина Андреева выглядит ровесницей дочери
СМИ: в США заявили, что не будут терпеть "российскую систему"
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
В России нашли самый дорогой дом
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
16:02 (мск), источник: Интерфакс

США и союзники нанесли ракетный удар по Сирии. Обобщение

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU — В ночь на субботу, 14 марта, президент США Дональд Трамп заявил о начале операции против Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку со стороны режима президента Башара Асада в пригороде Дамаска на прошлой неделе. К американским силам присоединились Великобритания и Франция.

17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий
Читайте также
США обстреляли Дамаск «Томагавками»

«Я приказал вооруженным силам США нанести высокоточные удары по объектам, связанным с потенциалом химического оружия сирийского диктатора Башара Асада. Совместная операция с подключением вооруженных сил Франции и Великобритании началась», — сказал Трамп в официальном видеообращении.

Говоря о союзниках, Трамп отметил: «Надеюсь, когда-нибудь мы сработаемся с Россией и, возможно, даже с Ираном, но, возможно, нет. Скажу так: у США есть что предложить».

Президент США отметил, что американские военные ни прикаких обстоятельствах не стремятся к бессрочному присутствию в Сирии. «Мы готовы реагировать до тех пор, пока сирийский режим не прекратит использовать запрещенные химические вещества», — заявил он.

Цели ударов

По данным СМИ, в операции были задействованы три корабля ВМС США, бомбардировщики B-1, а также французские и британские военные самолеты. В Минобороны РФ уточнили, что удары наносились с двух американских кораблей в Красном моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американским стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.

Читайте также
Пентагон рапортовал о завершении первого удара по Сирии

Мишенями ракетных ударов стали несколько армейских баз и научно-исследовательский центр. Как сообщил на брифинге в Пентагоне председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд, первой целью был научно-исследовательский центр в районе Дамаска, второй — хранилище к западу от Хомса, где находились исходные химические материалы для зарина. Третьей целью было хранилище химических веществ и важный командный пункт под Хомсом. Ракеты также были выпущены по территории аэропорта, базы ПВО и штаба Республиканской гвардии в районе сирийской столицы.

Операция США и их союзников продолжалась около часа. Официальный Дамаск оценил ее масштабы как «ограниченные», однако, более детальных данных о масштабах нанесенного урона не привел. Пока также нет достоверной информации о том, есть ли погибшие.

Читайте также
Захарова: удар по Сирии нанесли в момент, когда страна получила шанс на мирное будущее

Согласно сообщению телеканала «Аль-Арабия», власти Сирии до начала ударов эвакуировали людей и технику из районов, которые стали целью атак. Официальные представители Дмаска заявили, что союзники выпустили по территории страны около 30 ракет, треть из которых удалось сбить.

Позднее российское Минобороны назвало другие цифры. В сообщении ведомства говорится о более чем 100 крылатых ракетах и ракетах класса «воздух-земля». «Сирийская система ПВО вела противовоздушный бой. Значительная часть крылатых ракет и авиационных ракет класса “воздух-земля” были сбиты на подлете к целям», — заявили в Минобороны.

При этом ни одна из крылатых ракет, которые пустили США и их союзники, не попала в зону ответственности сил противовоздушной обороны группировки РФ в Сирии. Ранее сообщалось, что два дивизиона системы ПВО большой дальности С-400 «Триумф» прикрывают российские базы в Хмеймиме и Тартусе. Также сообщалось, что российские объекты в Сирии прикрыты зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1».

Удар США, Франции и Британии по Сирии
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Разовая операция

Министр обороны США Джим Мэттис заявил журналистам, что удары, наносимые в настоящее время по Сирии, носят разовый характер, однако не исключил, что они будут продолжены, хотя это пока не входит в планы США и их союзников.

Читайте также
Подсчитано количество выпущенных по Сирии Томагавков

Генерал Данфорд, в свою очередь, высказал уверенность в том, что прошедшая операция приведет к долгосрочному снижению потенциала Дамаска по исследованию, разработке и использованию химического и биологического оружия. По его словам, сирийские власти «потеряют данные по анализу и разработке, накопленные за годы, специальное оборудование и дорогостоящие прекурсоры химоружия».

Однако в Дамаске заявили, что Запад в значительной степени преувеличивают результаты нанесенных по Сирии ударов. Предпринятые США, Великобританией и Францией ракетные удары официальное информационное агентство САНА назвало грубым нарушением международных законов.

С разницей в год

Фоторепортаж
США нанесли ракетный удар по Сирии

Предыдущую подобную операцию США проводили в Сирии почти ровно год назад, однако тогда Вашингтон действовал самостоятельно, без привлечения союзников. В ночь на 7 апреля был нанесен ракетный удар по военной базе в провинции Хомс на западе Сирии. С боевых кораблей в Средиземном море по авиабазе «Шайрат» были выпущены около 60 ракет «Томагавк».

Как заявили тогда в Вашингтоне, авиаудар стал ответом на атаку с применением химического оружия в сирийской провинции Идлиб, жертвами которой стали около 100 человек. По информации американских военных, именно с авиабазы «Шайрат» взлетали самолеты сирийских ВВС, использовавшиеся для применения химического оружия.

Удар по Сирии: перехвачена 71 ракета из 103
Во время загрузки произошла ошибка.
13:57 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы «США и их союзники нанесли удары по Сирии»
Вы подписались на обновления.Отменить
Подписывайтесь на обновления
Украинские пограничники задержали россиянина
Ученые разгадали тайну Дороги гигантов
Франция рассекретила доклад о возможном применении химоружия
Эксперты рассказали, как Монголия загрязняет озеро Байкал
Минобороны: при ударе западной коалиции по Сирии никто не погиб
«Локомотив» разгромил «Динамо» в РФПЛ
Спорт
Каким будет состав сборной на ЧМ Тренерский штаб сборной России объявил имена хоккеистов, которые присоединятся к команде для участия в Чешских играх
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Поющая дорога свела с ума местных жителей Власти были вынуждены демонтировать музыкальное покрытие автомобильной дороги.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
В 14 регионах России могут обрушиться здания
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
Борьба лета с зимой в лукбуках российских дизайнеров Мы дерзкие, просто решили взять и перемешать в одной статье лукбуки этого и будущего сезонов на случай, если резко похолодает или потеплеет, чтобы ты знала, что надеть.
Дети
Татьяна Тарасова рассказала, почему у нее нет детей Тренер предпочла карьеру детям.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь