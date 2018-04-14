США и союзники нанесли ракетный удар по Сирии. Обобщение

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«Я приказал вооруженным силам США нанести высокоточные удары по объектам, связанным с потенциалом химического оружия сирийского диктатора Башара Асада. Совместная операция с подключением вооруженных сил Франции и Великобритании началась», — сказал Трамп в официальном видеообращении.

Говоря о союзниках, Трамп отметил: «Надеюсь, когда-нибудь мы сработаемся с Россией и, возможно, даже с Ираном, но, возможно, нет. Скажу так: у США есть что предложить».

Президент США отметил, что американские военные ни прикаких обстоятельствах не стремятся к бессрочному присутствию в Сирии. «Мы готовы реагировать до тех пор, пока сирийский режим не прекратит использовать запрещенные химические вещества», — заявил он.

Цели ударов

По данным СМИ, в операции были задействованы три корабля ВМС США, бомбардировщики B-1, а также французские и британские военные самолеты. В Минобороны РФ уточнили, что удары наносились с двух американских кораблей в Красном моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американским стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.

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Мишенями ракетных ударов стали несколько армейских баз и научно-исследовательский центр. Как сообщил на брифинге в Пентагоне председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд, первой целью был научно-исследовательский центр в районе Дамаска, второй — хранилище к западу от Хомса, где находились исходные химические материалы для зарина. Третьей целью было хранилище химических веществ и важный командный пункт под Хомсом. Ракеты также были выпущены по территории аэропорта, базы ПВО и штаба Республиканской гвардии в районе сирийской столицы.

Операция США и их союзников продолжалась около часа. Официальный Дамаск оценил ее масштабы как «ограниченные», однако, более детальных данных о масштабах нанесенного урона не привел. Пока также нет достоверной информации о том, есть ли погибшие.

Согласно сообщению телеканала «Аль-Арабия», власти Сирии до начала ударов эвакуировали людей и технику из районов, которые стали целью атак. Официальные представители Дмаска заявили, что союзники выпустили по территории страны около 30 ракет, треть из которых удалось сбить.

Позднее российское Минобороны назвало другие цифры. В сообщении ведомства говорится о более чем 100 крылатых ракетах и ракетах класса «воздух-земля». «Сирийская система ПВО вела противовоздушный бой. Значительная часть крылатых ракет и авиационных ракет класса “воздух-земля” были сбиты на подлете к целям», — заявили в Минобороны.

При этом ни одна из крылатых ракет, которые пустили США и их союзники, не попала в зону ответственности сил противовоздушной обороны группировки РФ в Сирии. Ранее сообщалось, что два дивизиона системы ПВО большой дальности С-400 «Триумф» прикрывают российские базы в Хмеймиме и Тартусе. Также сообщалось, что российские объекты в Сирии прикрыты зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1».

Удар США, Франции и Британии по Сирии <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="und" dir="ltr">⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️<a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Сирия</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Россия</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Syria?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Syria</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Russia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Russia</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/news?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#news</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Trump?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Trump</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Putin?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Putin</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Трамп</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Путин</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/TheresaMay?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#TheresaMay</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Britannia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Britannia</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Damask?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Damask</a><a href="https://t.co/wA0kypGtYy">https://t.co/wA0kypGtYy</a> <a href="https://t.co/dTm5o0H7mE">pic.twitter.com/dTm5o0H7mE</a></p>— Yuriy ⚡️ (@Black_Swan_Rus) <a href="https://twitter.com/Black_Swan_Rus/status/984977494112653314?ref_src=twsrc%5Etfw">April 14, 2018</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Во время загрузки произошла ошибка. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/USA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#USA</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Military?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Military</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/France?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#France</a>& <a href="https://twitter.com/hashtag/ENGLAND?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ENGLAND</a> <br>WHAT are u doing??<br>STOP THIS <a href="https://twitter.com/hashtag/MADNESS?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MADNESS</a>!<br>Stop UR <a href="https://twitter.com/hashtag/filthy?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#filthy</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/WAR?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#WAR</a>!!<br>NO <a href="https://twitter.com/hashtag/WAR?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#WAR</a>!<a href="https://twitter.com/hashtag/US?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#US</a> led <a href="https://twitter.com/hashtag/missile?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#missile</a> strike seen in eastern <a href="https://twitter.com/hashtag/Damascus?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Damascus</a>, <a href="https://twitter.com/hashtag/Syria?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Syria</a>.<a href="https://twitter.com/hashtag/Gop?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Gop</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/DonaldTrump?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#DonaldTrump</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/TheresaMay?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#TheresaMay</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/EmmanuelMacron?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#EmmanuelMacron</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Congress?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Congress</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Senate?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Senate</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Syria?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Syria</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Russia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Russia</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Iran?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Iran</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/PEACE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#PEACE</a><a href="https://twitter.com/hashtag/CNN?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CNN</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/FoxNews?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FoxNews</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/MSNBC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MSNBC</a> <a href="https://t.co/OfDWayjVfs">pic.twitter.com/OfDWayjVfs</a></p>— Yolanda G. 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"No casualties reported so far," they say. <a href="https://twitter.com/hashtag/SyriaStrikes?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SyriaStrikes</a> <a href="https://t.co/YPMhoNxwff">pic.twitter.com/YPMhoNxwff</a></p>— Riam Dalati (@Dalatrm) <a href="https://twitter.com/Dalatrm/status/984973936281702401?ref_src=twsrc%5Etfw">April 14, 2018</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Во время загрузки произошла ошибка. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="fr" dir="ltr">Décollage, cette nuit, des forces armées françaises qui interviennent contre l’arsenal chimique clandestin du régime syrien. Déclaration du Président de la République <a href="https://twitter.com/EmmanuelMacron?ref_src=twsrc%5Etfw">@EmmanuelMacron</a> : <a href="https://t.co/HNSK0FmZIO">https://t.co/HNSK0FmZIO</a> <a href="https://t.co/DEAW7R50aC">pic.twitter.com/DEAW7R50aC</a></p>— Élysée (@Elysee) <a href="https://twitter.com/Elysee/status/984984444623781888?ref_src=twsrc%5Etfw">April 14, 2018</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Во время загрузки произошла ошибка. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">The moment multiple <a href="https://twitter.com/hashtag/US?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#US</a> cruise missiles hit a research facility in <a href="https://twitter.com/hashtag/Barzeh?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Barzeh</a>, <a href="https://twitter.com/hashtag/Syria?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Syria</a>...<a href="https://t.co/qexgUi7AfZ">pic.twitter.com/qexgUi7AfZ</a></p>— The Intel Crab (@IntelCrab) <a href="https://twitter.com/IntelCrab/status/984984297428934657?ref_src=twsrc%5Etfw">April 14, 2018</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Во время загрузки произошла ошибка. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="fr" dir="ltr">Le samedi 7 avril 2018, à Douma, des dizaines d’hommes, de femmes et d’enfants ont été massacrés à l’arme chimique. <br>La ligne rouge a été franchie. <br>J’ai donc ordonné aux forces armées françaises d’intervenir. <a href="https://t.co/Vt9LcFcFzH">https://t.co/Vt9LcFcFzH</a> <a href="https://t.co/Dc726PHfAR">pic.twitter.com/Dc726PHfAR</a></p>— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) <a href="https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/984976452612476928?ref_src=twsrc%5Etfw">April 14, 2018</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Разовая операция

Министр обороны США Джим Мэттис заявил журналистам, что удары, наносимые в настоящее время по Сирии, носят разовый характер, однако не исключил, что они будут продолжены, хотя это пока не входит в планы США и их союзников.

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Генерал Данфорд, в свою очередь, высказал уверенность в том, что прошедшая операция приведет к долгосрочному снижению потенциала Дамаска по исследованию, разработке и использованию химического и биологического оружия. По его словам, сирийские власти «потеряют данные по анализу и разработке, накопленные за годы, специальное оборудование и дорогостоящие прекурсоры химоружия».

Однако в Дамаске заявили, что Запад в значительной степени преувеличивают результаты нанесенных по Сирии ударов. Предпринятые США, Великобританией и Францией ракетные удары официальное информационное агентство САНА назвало грубым нарушением международных законов.

С разницей в год

Фоторепортаж США нанесли ракетный удар по Сирии

Предыдущую подобную операцию США проводили в Сирии почти ровно год назад, однако тогда Вашингтон действовал самостоятельно, без привлечения союзников. В ночь на 7 апреля был нанесен ракетный удар по военной базе в провинции Хомс на западе Сирии. С боевых кораблей в Средиземном море по авиабазе «Шайрат» были выпущены около 60 ракет «Томагавк».