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15:20 (мск), источник: Sputnik.by

Отмену смертной казни обсудят Беларусь и Совет Европы

В Беларуси в 2018 году вынесли смертный приговор двум обвиняемым за убийство трех человек с особой жестокостью.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 апр — Sputnik. Вопросы введения моратория на применение смертной казни в Беларуси обсудят в ходе круглого стола в Минске депутаты, правоохранители и представители Совета Европы, сообщили в белорусском парламенте.

Беларусь является единственной в Европе страной, где выносятся смертные приговоры, которые приводятся в исполнение. Европейские структуры одним из условий своей лояльности к Беларуси по ряду вопросов, в том числе и визового режима, называли отмену смертной казни.

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«18 апреля рабочая группа Нацсобрания по изучению проблематики смертной казни как инструмента наказания, применяемого в Республике Беларусь, совместно с Советом Европы проведет круглый стол на тему «Правовые аспекты отмены смертной казни», — сообщили Sputnik в субботу в пресс-службе Палаты представителей национального собрания.

Там отметили, что в мероприятии примут участие международные эксперты, представители Конституционного суда, Минюста, Генеральной прокуратуры, Академического сообщества неправительственных организаций.

Будут обсуждены мировая тенденция к отмене смертной казни, взаимосвязь между смертной казнью и уровнем преступности, мораторий на назначение смертной казни.

В последний раз смертный приговор вынесли в январе 2018 года. Минский городской суд приговорил к расстрелу двух граждан Беларуси — Александра Жильникова и Вячеслава Сухарко — за убийство трех человек с особой жестокостью.

Беларусь остается единственной страной в Европе и СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая, в соответствии с Конституцией, применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел. Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.

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