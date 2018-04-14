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18:10 (мск), источник: ТАСС

Лавров: независимая экспертиза по Солсбери нашла следы химоружия стран НАТО

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Независимая экспертиза вещества в инциденте Солсбери обнаружила следы химоружия, стоявшего на вооружении США, Великобритании и стран НАТО. Об этом заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

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«Эта лаборатория, в которой я убежден, работают профессиональные и дорожащие своей репутацией ученые, пришла к следующим результатам — я сейчас буду дословно цитировать: по итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоров, относящихся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия», — сказал Лавров.

«Данная рецептура находилась на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО, — продолжил цитировать доклад министр. — В Советском Союзе и России разработок и накоплений подобных химических вооружений не осуществлялось».

О докладе ОЗХО

В полном тексте доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не содержится термин «новичок», сказал Лавров.

Как напомнил министр, ранее ОЗХО распространила подробный конфиденциальный доклад по делу в Солсбери для стран-членов организации.

«В этом докладе подтвержден был химический состав вещества, которое представили британцы и пробы которого, как говорится в докладе, эксперты ОЗХО взяли самостоятельно, — информировал глава МИД РФ. — Там не содержится каких-либо названий, “новичок” или какое-либо еще. Там приведена длинная химическая формула, которая, по оценке наших специалистов, указывает на вещество, которое разрабатывалось во многих странах, и никакого особого секрета не представляет».

Результаты исследований лаборатории в Шпице

Российская сторона обращается в ОЗХО с вопросом, почему информация по делу Скрипалей швейцарских экспертов из лаборатории в Шпице не была использована в итоговом докладе.

«Клиническая картина больше соответствует применению именно отравляющего вещества BZ. Ни один из этих фактов, и вообще о BZ, ничего не упомянуто в итоговом докладе, который эксперты ОЗХО представили ее исполнительному совету. В этой связи мы обращаемся в ОЗХО с вопросом о том, почему такая информация, которая отразила выводы специалистов лаборатории города Шпиц, была опущена в итоговом документе», — сказал министр.

Дело Скрипаля: как отделить факты от домыслов
Во время загрузки произошла ошибка.
00:12 (мск)© Ньюстюб
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