Лавров: независимая экспертиза по Солсбери нашла следы химоружия стран НАТО

«Эта лаборатория, в которой я убежден, работают профессиональные и дорожащие своей репутацией ученые, пришла к следующим результатам — я сейчас буду дословно цитировать: по итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоров, относящихся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия», — сказал Лавров.
«Данная рецептура находилась на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО, — продолжил цитировать доклад министр. — В Советском Союзе и России разработок и накоплений подобных химических вооружений не осуществлялось».
В полном тексте доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не содержится термин «новичок», сказал Лавров.
Как напомнил министр, ранее ОЗХО распространила подробный конфиденциальный доклад по делу в Солсбери для стран-членов организации.
«В этом докладе подтвержден был химический состав вещества, которое представили британцы и пробы которого, как говорится в докладе, эксперты ОЗХО взяли самостоятельно, — информировал глава МИД РФ. — Там не содержится каких-либо названий, “новичок” или какое-либо еще. Там приведена длинная химическая формула, которая, по оценке наших специалистов, указывает на вещество, которое разрабатывалось во многих странах, и никакого особого секрета не представляет».
Результаты исследований лаборатории в Шпице
Российская сторона обращается в ОЗХО с вопросом, почему информация по делу Скрипалей швейцарских экспертов из лаборатории в Шпице не была использована в итоговом докладе.
«Клиническая картина больше соответствует применению именно отравляющего вещества BZ. Ни один из этих фактов, и вообще о BZ, ничего не упомянуто в итоговом докладе, который эксперты ОЗХО представили ее исполнительному совету. В этой связи мы обращаемся в ОЗХО с вопросом о том, почему такая информация, которая отразила выводы специалистов лаборатории города Шпиц, была опущена в итоговом документе», — сказал министр.
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