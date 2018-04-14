Андриан Канду выступил на Глобальной парламентской конференции
Снижение числа аварий на дорогах страны является приоритетной задачей молдавских властей.
Снижение числа аварий на дорогах страны является приоритетной задачей молдавских властей.
С таким заявлением выступил в
Андриан Канду представил доклад о проектах, запущенных в Молдове. Он, в частности, рассказал об инициативе создания государственной службы менеджмента безопасности дорожного движения, а также базы данных, в которую будут собирать информацию об участках дорог повышенной аварийной опасности.
Канду также сообщил о намерении включить в учебную программу дошкольников курс обучения правилам дорожного движения. Рассказал председатель парламента и о запущенной в этом году программе «Хорошие дороги для Молдовы», в рамках которой будут отремонтированы 1200 километров дорожного полотна. Спикер подчеркнул необходимость тесного сотрудничества для достижения общей цели — сокращению числа аварий.
Ранее Андриан Канду выступил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам безопасности дорожного движения. В повестке спикера — участие в глобальной конференции Всемирного банка и Международного валютного фонда. Визит председателя парламента в США продлится до 19 апреля.
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