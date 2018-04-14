Андриан Канду выступил на Глобальной парламентской конференции

С таким заявлением выступил в Нью-Йорке на заседании Глобальной парламентской сети по вопросам безопасности дорожного движения председатель парламента Андриан Канду. Он отметил, что в Молдове была создана специальная платформа, которая анализирует все проводимые в этом контексте мероприятия.

Андриан Канду представил доклад о проектах, запущенных в Молдове. Он, в частности, рассказал об инициативе создания государственной службы менеджмента безопасности дорожного движения, а также базы данных, в которую будут собирать информацию об участках дорог повышенной аварийной опасности.



Канду также сообщил о намерении включить в учебную программу дошкольников курс обучения правилам дорожного движения. Рассказал председатель парламента и о запущенной в этом году программе «Хорошие дороги для Молдовы», в рамках которой будут отремонтированы 1200 километров дорожного полотна. Спикер подчеркнул необходимость тесного сотрудничества для достижения общей цели — сокращению числа аварий.