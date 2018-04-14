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20:13 (мск), источник: Интерфакс

Постпред РФ при ООН заявил о способности США остановить конфликт в Сирии за 24 часа

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU — США и их союзники могли бы в течении суток остановить конфликт в Сирии, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

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«Вы могли бы в 24 часа остановить конфликт в Сирии. Для этого Вашингтону, Лондону и Парижу нужно лишь дать команду своим ручным террористам прекратить борьбу с законной властью собственного народа», — сказал он на экстренном заседании СБ ООН в субботу.

Ночную атаку США и их союзников на Сирию он назвал агрессией и хулиганством.

«Маски, а точнее, белые краски в очередной раз сброшены. Мы уже привыкли, что при реализации своих сомнительных геополитических установок страны-агрессоры заведомо во всех грехах обвиняют режим Асада. В последнее время появилась мода сваливать ответственность на Россию, которая, в их изложении, «не может сдержать диктатора», — заявил Небензя.

По его словам, все произошло по отработанной схеме: «провокация, ложное обвинение, фальшивый приговор, наказание».

«Вы так теперь хотите ввести международные дела? Это хулиганство в международных отношениях и отнюдь не мелкое. С учетом того что речь идет о ключевых ядерных державах», — сказал Небензя.

Удар США и их союзников по Сирии чреват новым витком эскалации конфликта в Сирии и на Ближнем востоке в целом, уверен российский постпред.

«США и их союзники продолжают демонстрировать вопиющее пренебрежение к международному праву, хотя как постоянные члены Совета безопасности должны особенно твердо отстаивать положения Устава ООН», — отметил Небензя.

Сегодняшнее экстренное заседание СБ ООН было созвано по требованию России в связи с ракетным ударом США и их союзников по территории Сирии.

В ночь на субботу США, Великобритания и Франция нанесли удары по ряду целей в Сирии. По утверждениям руководства стран, удар был нанесен по объектам, связанным с производством химического оружия. В Генштабе ВС РФ сообщили, что войска коалиции выпустили 103 ракеты, сирийская ПВО перехватили 71 из них. По данным Минобороны РФ, в результате ударов погибших нет. Ни одна из ракет, которые выпустили США и их союзники, не попала в зону ответственности сил противовоздушной обороны российской группировки в Сирии.

Операция стала ответом на предполагаемую химичесую атаку со стороны режима президента Башара Асада в пригороде Дамаска на прошлой неделе.

Василий Небензя: предотвратить войну — первостепенная задача
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13 апреля© Ньюстюб
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