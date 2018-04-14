«Международное хулиганство» осталось без ответа
Россия не смогла убедить СБ ООН осудить агрессию в Сирии.
Россия не смогла убедить СБ ООН осудить агрессию в Сирии.
Проект резолюции, предложенный Москвой для голосования на экстренном заседании СБ ООН, провалился. Его целью было осудить агрессию со стороны США, Великобритании и Франции в отношении Сирии.
В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что после ракетных ударов трех западных держав по Сирии, инициатива по дальнейшему урегулированию конфликта в этой стране должна перейти к Совету Безопасности ООН. Правда у постоянных членов СБ ООН свое представление о том, как должен проходить этот процесс. На заседании, созванном по российской инициативе, свои условия урегулирования в Сирии выставили представители Лондона, Парижа и Дамаска.
Экстренное заседание состоялось в субботу вечером по московскому времени по инициативе России. О созыве Совбеза объявил президент РФ Владимир Путин в своем заявлении в связи с ударами по Сирии. «Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников», — говорилось в тексте заявления президента.
С цитирования слов Владимира Путина начал свое выступление постпред России при ООН Василий Небензя. От себя он заметил, что действия США и союзников в Сирии — это хулиганство в международных отношениях. Постпред также отметил моду, установившуюся в последнее время, сваливать всю ответственность за происходящее в Сирии на Россию, которая «не может сдержать диктатора». «И это в то время, когда Россия сделала все возможное, чтобы Вашингтон, Лондон и Париж отказались от милитаристских планов», — сказал он.
На заседании рассматривался российский проект резолюции. В одностраничном тексте выражалось возмущение «агрессией против Сирийской Арабской Республики Соединенными Штатами и их союзниками, нарушающей международное право и Устав ООН».
Документ осуждал действия западных стран, а также требовал от них «немедленно и без
Она подчеркнула, что переговоры не дали результатов и пришло время действовать. Госпожа Хейли также в очередной раз возложила ответственность на Россию за химатаки, которые, как утверждается, имели быть место в Сирии.
«Вето России стало зеленым светом для применения режимом Асада этого самого варварского оружия против сирийского народа, что стало вопиющим нарушением международного права», — сказала она, подразумевая блокировку Россией нескольких резолюций по механизму расследования предполагаемых химатак в Сирии. В Москве считали эти резолюции несбалансированными, но при этом также выступали за формирование независимого механизма расследования. Никки Хейли пообещала, что США продолжат оказывать давление на Сирию.
Как это будет сделано рассказали постпреды Великобритании Карен Пирс и Франции Франсуа Делаттр. Госпожа Пирс назвала четыре условия дипломатического решения сирийского кризиса:
Франсуа Делаттр также внес «четыре императива в отношении урегулирования сирийского вопроса», которые частично пересекаются с британскими предложениями:
Французский постпред пообещал, что Париж и его союзники в ближайшее время внесут новый проект резолюции по разрешению кризиса в Сирии и механизму расследования химатак в этой стране. Париж настаивает, что Россия должна оказать влияние на сирийские власти, чтобы привлечь их к процессу диалога о мирном урегулировании. Это имел ввиду президент Франции Эмманюэль Макрон, который в телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом и
Он также принес на заседание три экземпляра Устава ООН, который он презентовал своим коллегам из США, Франции и Великобритании с предложением перечитать документ, чтобы понять недопустимость нарушения границ суверенного государства.
Марианна Беленькая.
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