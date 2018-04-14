«Международное хулиганство» осталось без ответа

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Проект резолюции, предложенный Москвой для голосования на экстренном заседании СБ ООН, провалился. Его целью было осудить агрессию со стороны США, Великобритании и Франции в отношении Сирии.

«За» проголосовали 3 члена Совбеза — Россия, Китай и Боливия, против — 8, в том числе США, Великобритания и Франция. Еще четыре страны, включая Казахстан, воздержались.

В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что после ракетных ударов трех западных держав по Сирии, инициатива по дальнейшему урегулированию конфликта в этой стране должна перейти к Совету Безопасности ООН. Правда у постоянных членов СБ ООН свое представление о том, как должен проходить этот процесс. На заседании, созванном по российской инициативе, свои условия урегулирования в Сирии выставили представители Лондона, Парижа и Дамаска.

Справка Что известно о военной операции США, Великобритании и Франции в Сирии США совместно с Великобританией и Францией 14 апреля нанесли ракетный удар по Сирии. По данным Минобороны России, по объектам арабской республики было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля». Системам сирийской противовоздушной обороны удалось перехватить большинство из них на подлете к целям. Подробнее

Экстренное заседание состоялось в субботу вечером по московскому времени по инициативе России. О созыве Совбеза объявил президент РФ Владимир Путин в своем заявлении в связи с ударами по Сирии. «Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников», — говорилось в тексте заявления президента.

С цитирования слов Владимира Путина начал свое выступление постпред России при ООН Василий Небензя. От себя он заметил, что действия США и союзников в Сирии — это хулиганство в международных отношениях. Постпред также отметил моду, установившуюся в последнее время, сваливать всю ответственность за происходящее в Сирии на Россию, которая «не может сдержать диктатора». «И это в то время, когда Россия сделала все возможное, чтобы Вашингтон, Лондон и Париж отказались от милитаристских планов», — сказал он.

По словам постпреда РФ, никакой серьезной работы по сирийскому урегулированию в СБ ООН не ведется, западные страны не консультируются с Россией и подрывают авторитет Совбеза.

На заседании рассматривался российский проект резолюции. В одностраничном тексте выражалось возмущение «агрессией против Сирийской Арабской Республики Соединенными Штатами и их союзниками, нарушающей международное право и Устав ООН».

Документ осуждал действия западных стран, а также требовал от них «немедленно и без каких-либо задержек прекратили агрессию» и воздержались от дальнейших силовых действий в нарушение Устава ООН. В проекте также выражалась обеспокоенность, что удары по Сирии были нанесены в момент, когда эксперты Организации по запрещению химического оружия «начали работу по сбору доказательств неподтвержденной химической атаки в городе Дума». Учитывая, что позиции участников заседания относительно событий в Думе остались неизменными, и соответственно из этого вытекало их отношение к субботним ударам по Сирии, резолюция была заведомо непроходной, результат голосования никого не удивил.

Со своей стороны, постпред США Никки Хейли заявила, что Вашингтон и его союзники решили нанести удар по Сирии, чтобы не допустить применения химоружия в будущем.

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Она подчеркнула, что переговоры не дали результатов и пришло время действовать. Госпожа Хейли также в очередной раз возложила ответственность на Россию за химатаки, которые, как утверждается, имели быть место в Сирии.

«Вето России стало зеленым светом для применения режимом Асада этого самого варварского оружия против сирийского народа, что стало вопиющим нарушением международного права», — сказала она, подразумевая блокировку Россией нескольких резолюций по механизму расследования предполагаемых химатак в Сирии. В Москве считали эти резолюции несбалансированными, но при этом также выступали за формирование независимого механизма расследования. Никки Хейли пообещала, что США продолжат оказывать давление на Сирию.

Как это будет сделано рассказали постпреды Великобритании Карен Пирс и Франции Франсуа Делаттр. Госпожа Пирс назвала четыре условия дипломатического решения сирийского кризиса:

прекращение сирийской программы химического оружия, и окончательное уничтожение его запасов,

немедленное прекращение военных действий в соответствии со всеми резолюциями СБ ООН,

возвращение властей Сирии к переговорному процессу в Женеве,

установление ответственности за использование химоружия и другие военные преступления в Сирии.

Франсуа Делаттр также внес «четыре императива в отношении урегулирования сирийского вопроса», которые частично пересекаются с британскими предложениями:

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необходимо добиться свертывания сирийской программы производства химоружия и ясной верификации этого процесса,

нужно установить международный механизм по определению причастных к химатакам,

необходимо уничтожить терроризм путем полного разгрома террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ),

необходимо выработать долгосрочную стратегию по политическому урегулированию.

Французский постпред пообещал, что Париж и его союзники в ближайшее время внесут новый проект резолюции по разрешению кризиса в Сирии и механизму расследования химатак в этой стране. Париж настаивает, что Россия должна оказать влияние на сирийские власти, чтобы привлечь их к процессу диалога о мирном урегулировании. Это имел ввиду президент Франции Эмманюэль Макрон, который в телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, заявил, что после ракетных ударов трех западных держав по Сирии, инициатива по дальнейшему урегулированию конфликта в этой стране должна перейти к Совету Безопасности ООН. Очевидно на условиях нового проекта резолюции.

Предложения Запада не остались без ответа со стороны Сирии. Постпред этой страны Башар Джаафари выдвинул встречные условия странам Запада. Среди них — «прекращение поддержки террористических группировок» и «прекращение лжи о ситуации в Сирии».

Он также принес на заседание три экземпляра Устава ООН, который он презентовал своим коллегам из США, Франции и Великобритании с предложением перечитать документ, чтобы понять недопустимость нарушения границ суверенного государства.