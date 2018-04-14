Страны НАТО единогласно поддержали удар по Сирии

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«Их военное действие было ограниченным и направлено только на объекты химоружия. Не было никакой альтернативы применению силы», — приводит его слова ТАСС.

Этот удар ослабил потенциал Дамаска в применении химического оружия, заявил господин Столтенберг.«В то же время это был сильный сигнал, который может вынудить отказаться от химоружия в будущем», — отметил он.

НАТО считает, что удары США и союзников не помешают политическому урегулированию сирийского конфликта.

Наоборот, если бы мы молчаливо смотрели на применение химоружия, то это могло бы подорвать политический процесс. Мы четко выразили поддержку политическому процессу, военного решения конфликта нет. Йенс Столтенберг генеральный секретарь НАТО

При этом удары США, Великобритании и Франции не могут гарантировать, что химические атаки не повторятся снова, считает Йенс Столтенберг. «Безусловно, не может быть никаких гарантий, когда остается режим, а также государственные и негосударственные игроки, которые готовы использовать химическое оружие, — заявил он.— Поэтому мы должны неустанно работать над защитой и укреплением режима запрещения химического оружия».

Справка Что известно о военной операции США, Великобритании и Франции в Сирии США совместно с Великобританией и Францией 14 апреля нанесли ракетный удар по Сирии. По данным Минобороны России, по объектам арабской республики было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля». Системам сирийской противовоздушной обороны удалось перехватить большинство из них на подлете к целям. Подробнее