Страны НАТО единогласно поддержали удар по Сирии
Все страны—члены НАТО выразили полную поддержку ракетным ударам США, Великобритании и Франции по Сирии, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на
Все страны—члены НАТО выразили полную поддержку ракетным ударам США, Великобритании и Франции по Сирии, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на
«Их военное действие было ограниченным и направлено только на объекты химоружия. Не было никакой альтернативы применению силы», — приводит его слова ТАСС.
Этот удар ослабил потенциал Дамаска в применении химического оружия, заявил господин Столтенберг.«В то же время это был сильный сигнал, который может вынудить отказаться от химоружия в будущем», — отметил он.
НАТО считает, что удары США и союзников не помешают политическому урегулированию сирийского конфликта.
Наоборот, если бы мы молчаливо смотрели на применение химоружия, то это могло бы подорвать политический процесс. Мы четко выразили поддержку политическому процессу, военного решения конфликта нет.
При этом удары США, Великобритании и Франции не могут гарантировать, что химические атаки не повторятся снова, считает Йенс Столтенберг. «Безусловно, не может быть никаких гарантий, когда остается режим, а также государственные и негосударственные игроки, которые готовы использовать химическое оружие, — заявил он.— Поэтому мы должны неустанно работать над защитой и укреплением режима запрещения химического оружия».
Напомним, рано утром в субботу вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удары по целям в Сирии. По предварительным данным, в результате удара три человека пострадали, погибших нет. Россия созвала экстренное заседание Совета безопасности ООН, где представила свой проект резолюции. Совбез документ отклонил: из 15 членов Совета его поддержали только трое.
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