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00:15 (мск), источник: ТАСС

Лаборатория в Швейцарии заявила, что не может комментировать сведения РФ по химвеществу

Как сообщили в лаборатории, «только ОЗХО может комментировать это утверждение».

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ЖЕНЕВА, 14 апреля. /ТАСС/. Лаборатория в швейцарском городе Шпиц уклончиво отреагировала на преданные огласке в Москве сведения о том, что в ходе исследования химвещества по инциденту в Солсбери ею были обнаружены следы химоружия, стоявшего на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО. Лаборатория сообщила в субботу в Twitter, что не может в независимой манере комментировать сведения, касающиеся проведенной ею экспертизы.

«Будучи лабораторией, назначенной ОЗХО [Организация по запрещению химического оружия], мы не можем независимо комментировать это», — отметила лаборатория.

Она пояснила в другом твите, что «только ОЗХО может комментировать это утверждение».

«Но мы можем повторить то, что заявили десять дней назад: у нас нет сомнений, что Портон-Даун [британская лаборатория] идентифицировал вещество. Портон-Даун, как и Шпиц, — это назначенные лаборатории ОЗХО. Стандарты проверки настолько жесткие, что выводам можно верить», — говорится в сообщении.

Твиты лаборатории в Шпице стали реакцией на твит посольства РФ в ЮАР, которое проинформировало о сведениях, изложенных в субботу главой МИД России Сергеем Лавровым в выступлении на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

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Министр сообщил, что независимая экспертиза вещества в инциденте в Солсбери обнаружила следы химоружия, стоявшего на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО. «Нам стало известно, по информации из швейцарского центра радиологического и химико-бактериологического анализа в городе Шпиц, полученной на условиях конфиденциальности, что эксперты этого центра 27 марта завершили исследование образцов, которые были направлены им из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые были отобраны по линии ОЗХО на месте происшествия в Солсбери», — сказал Сергей Лавров. По его словам, по итогам экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоров, относящихся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. Глава дипломатического ведомства отметил, что российская сторона обращается в ОЗХО с вопросом, почему информация по делу Скрипалей швейцарских экспертов из лаборатории в Шпице не была использована в итоговом докладе.

ОЗХО опубликовала в четверг отчет по результатам расследования инцидента в Солсбери. Документ подтверждает использование токсичного химического вещества для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, однако при этом не указывает его название и происхождение.

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Дело Скрипаля

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества.

Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

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