Лаборатория в Швейцарии заявила, что не может комментировать сведения РФ по химвеществу
Как сообщили в лаборатории, «только ОЗХО может комментировать это утверждение».
Как сообщили в лаборатории, «только ОЗХО может комментировать это утверждение».
ЖЕНЕВА, 14 апреля. /ТАСС/. Лаборатория в швейцарском городе Шпиц уклончиво отреагировала на преданные огласке в Москве сведения о том, что в ходе исследования химвещества по инциденту в Солсбери ею были обнаружены следы химоружия, стоявшего на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО. Лаборатория сообщила в субботу в Twitter, что не может в независимой манере комментировать сведения, касающиеся проведенной ею экспертизы.
Она пояснила в другом твите, что «только ОЗХО может комментировать это утверждение».
Твиты лаборатории в Шпице стали реакцией на твит посольства РФ в ЮАР, которое проинформировало о сведениях, изложенных в субботу главой МИД России Сергеем Лавровым в выступлении на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
Министр сообщил, что независимая экспертиза вещества в инциденте в Солсбери обнаружила следы химоружия, стоявшего на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО. «Нам стало известно, по информации из швейцарского центра радиологического и
ОЗХО опубликовала в четверг отчет по результатам расследования инцидента в Солсбери. Документ подтверждает использование токсичного химического вещества для отравления
Дело Скрипаля
4 марта 66-летний
Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.