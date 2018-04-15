Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал»
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Резо Гигинеишвили увез детей в Грузию
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
Орбакайте, Смехова и Жасмин повеселились на дне рождения Навки
У людей нет шансов победить старостьЛюбимое хобби продвинутой молодежи — биохакинг. Почему он не помогает?
Молчание Путина говорит больше: в Англии предсказали изоляцию США
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
РФ собьет ракеты США в Сирии и выпустит свои по источникам огня
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
Венсан Кассель с возлюбленной проводят отпуск в Бразилии
Никита Пресняков с женой украсили обложку глянца
СМИ: в США заявили, что не будут терпеть "российскую систему"
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
Что станет с ипотекой после введения санкций
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
02:01 (мск), источник: РИА Новости

В Госдепе назвали условие для возвращения к диалогу с Сирией

Политический процесс возможен, если сирийское правительство задекларирует оставшиеся запасы химического оружия, заявила представитель американского ведомства Хезер Науэрт.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

ВАШИНГТОН, 15 апр — РИА Новости. Для возвращения к политическому процессу необходимо, чтобы сирийское правительство задекларировало находящееся у него химическое оружие, заявила в прямом эфире телеканала Fox News представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Если они это сделают (задекларируют химоружие, которое не было уничтожено), мы окажем содействие в возвращении к женевскому переговорному процессу.
Хезер Науэрт
представитель госдепартамента США
Читайте также
«Международное хулиганство» осталось без ответа

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Справка
Что известно о военной операции США, Великобритании и Франции в Сирии

США совместно с Великобританией и Францией 14 апреля нанесли ракетный удар по Сирии. По данным Минобороны России, по объектам арабской республики было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля». Системам сирийской противовоздушной обороны удалось перехватить большинство из них на подлете к целям.

Следите за развитием темы «США и их союзники нанесли удары по Сирии»
Вы подписались на обновления.Отменить
Подписывайтесь на обновления
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Береговая охрана США требует у России Севморпуть. Пока по-хорошему
'Мы ребята с юмором': Симоньян рассказала, как RT 'троллит' США
СБ ООН не принял российский проект резолюции по Сирии
Названа победительница конкурса «Мисс Россия-2018»
Боксер предпочел отказаться от титула вместо поединка в РФ
Лаборатория ОЗХО не стала комментировать заявление Лаврова
Ученые раскрыли секрет счастливого брака
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Страны НАТО единогласно поддержали удар по Сирии
Спорт
«Спартак» сыграет с «Уралом» в матче открытия стадиона Три матча в Екатеринбурге, Уфе и Ростове-на-Дону пройдут в воскресенье в 26-м туре чемпионата России по футболу
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Поющая дорога свела с ума местных жителей Власти были вынуждены демонтировать музыкальное покрытие автомобильной дороги.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
Борьба лета с зимой в лукбуках российских дизайнеров Мы дерзкие, просто решили взять и перемешать в одной статье лукбуки этого и будущего сезонов на случай, если резко похолодает или потеплеет, чтобы ты знала, что надеть.
Дети
Татьяна Тарасова рассказала, почему у нее нет детей Тренер предпочла карьеру детям.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь