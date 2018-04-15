Мадуро счел провальным Саммит Америк в столице Перу

Источник: AP 2018

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ТАСС, 15 апреля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что Саммит Америк в Лиме не принес никаких результатов. Свое мнение он высказал в субботу, выступая на общественном мероприятии в Каракасе.

«Саммит Америк оказался провальным», — цитирует главу государства на своем сайте радиостанция Union Radio. В минувший вторник Мадуро назвал форум «потерей времени» и заявил об отказе участвовать в нем, хотя еще в феврале МИД Перу объявил о решении отказать ему в возможности участвовать в саммите из-за «продолжающейся и серьезной деградации демократических институтов в Венесуэле».

Президент Венесуэлы также осудил ракетный удар по Сирии, нанесенный США, Францией и Великобританией. «Они перешли к запуску ракет, чтобы посеять панику и терроризм», — отметил Мадуро, добавив, что подобные действия нарушают международное право.

Саммиты Америк — встречи глав государств и правительств стран Западного полушария, которые проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств, объединяющей 35 стран.

По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. По информации ведомства, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в Думе.