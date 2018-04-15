Молдова получит от США безвозмездную финансовую помощь
Размер американской помощи составит почти 18 миллионов долларов.
Размер американской помощи составит почти 18 миллионов долларов.
США выделят Молдове для поддержки торговли и инвестиций в ключевых секторах дополнительную безвозмездную финансовую помощь в сумме $17,62 млн. и ее общий размер вырастет до $30,78 млн.
Это предусматривают поправки, которые намечено внести в Соглашение о помощи в целях развития между правительствами Молдовы и США для увеличения торговли и инвестиций в ключевых секторах, которое было подписано в Кишиневе 28 сентября 2016 г. Кабмин Молдовы одобрил начало переговоров и подписание поправки N3 к соглашению, которая позволит увеличить общий объем безвозмездной финансовой помощи для Молдовы на $17,62 млн. — до $30,78 млн.
Планируется, что дополнительное финансирование будут направлено на программы поддержки в сфере конкурентоспособности частного сектора и налоговой политики. До настоящего времени Молдова освоила $12,06 млн. из общей помощи, предусмотренной ранее соглашением. Соглашение будет действительно до 31 мая 2021 г. Поправки для увеличения объема помощи намечено подписать в Кишиневе в апреле. Соглашение о помощи в целях развития между правительствами Молдовы и США для увеличения торговли и инвестиций в ключевых секторах призвано способствовать развитию сотрудничества между двумя странами, содействовать экономическому росту и увеличению инвестиций в наиболее перспективные отрасли Молдовы, улучшению деловой среды путем внедрения реформ в секторе бизнеса и налоговой сфере.
Для достижения заявленных целей США поддерживают деятельность, направленную на дальнейшее сокращение административных барьеров в предпринимательской деятельности, оптимизацию налоговой системы, снижение возможностей для коррупции, улучшение доступа к информации и укрепление диалога между государственным и частным секторами.
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