СМИ сообщили о мощных взрывах на иранской военной базе около Алеппо

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Очевидцы сообщают, что видели в этом районе самолеты, которые они идентифицировали как истребители ВВС Израиля. После взрывов на базе начался пожар, предположительно, есть жертвы среди иранских солдат, CNN Turk называет цифру до 20 человек.

Израиль пока никак не комментирует эти сообщения.

По другим сведениям, инцидент стал результатом взрыва на складе боеприпасов.

В ночь на субботу самолеты и корабли вооруженных сил США совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии.