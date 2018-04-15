СМИ сообщили о мощных взрывах на иранской военной базе около Алеппо
Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU — Мощные взрывы были слышны в субботу к югу от сирийского Алеппо, где расположена крупнейшая в стране иранская военная база, сообщает Jerusalem Post.
Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU — Мощные взрывы были слышны в субботу к югу от сирийского Алеппо, где расположена крупнейшая в стране иранская военная база, сообщает Jerusalem Post.
Очевидцы сообщают, что видели в этом районе самолеты, которые они идентифицировали как истребители ВВС Израиля. После взрывов на базе начался пожар, предположительно, есть жертвы среди иранских солдат, CNN Turk называет цифру до 20 человек.
Израиль пока никак не комментирует эти сообщения.
По другим сведениям, инцидент стал результатом взрыва на складе боеприпасов.
В ночь на субботу самолеты и корабли вооруженных сил США совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии.
Ранее на этой неделе Израиль нанес ракетные удары по аэродрому Тифор в Сирии.
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