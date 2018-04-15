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04:25 (мск), источник: РИА Новости

«Хезболлах» опровергло взрыв на базе сирийских сил в Алеппо

ДАМАСК, 15 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сообщения о взрыве на базе союзных сил Сирии на юге провинции Алеппо не соответствуют действительности, сообщается в полученной РИА Новости копии заявления пресс-службы ливанского движения «Хезболлах».

Источник: РИА Новости

Ранее ряд телеканалов и оппозиционных интернет-СМИ сообщили о сильном взрыве на позициях шиитского ополчения, в том числе ливанской «Хезболлах». По данным СМИ, во время удара очевидцы видели в небе самолет. Погибли около 20 человек.

«Сообщения, которые передали ряд спутниковых телеканалов и новостные интернет-порталы, неправда», — говорится в заявлении.

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