«Хезболлах» опровергло взрыв на базе сирийских сил в Алеппо
ДАМАСК, 15 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сообщения о взрыве на базе союзных сил Сирии на юге провинции Алеппо не соответствуют действительности, сообщается в полученной РИА Новости копии заявления
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