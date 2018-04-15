«Хезболлах» опровергло взрыв на базе сирийских сил в Алеппо

Ранее ряд телеканалов и оппозиционных интернет-СМИ сообщили о сильном взрыве на позициях шиитского ополчения, в том числе ливанской «Хезболлах». По данным СМИ, во время удара очевидцы видели в небе самолет. Погибли около 20 человек.