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03:33 (мск), источник: РИА Новости

Скрипалей отравили не «Новичком», заявил разработчик

Доклад ОЗХО по инциденту в Солсбери говорит о том, что в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей не использовалось отравляющее боевое вещество «Новичок», заявил в интервью РИА Новости один из разработчиков системы химического оружия «Новичок», к которой британцы приравнивают вещество А234, Леонид Ринк.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Ранее эксперты ОЗХО представили свой доклад. Они определили, что при покушении на Скрипалей было использовано токсичное химическое вещество высокой чистоты. Такой вывод был сделан на основании того, что в субстанции практически полностью отсутствовали примеси.

«Данные ОЗХО, что использовалось токсичное химическое вещество высокой чистоты, доказывают, что это был не “Новичок”».

Если бы в той гелеобразной субстанции, которую британцы нашли на ручке двери дома Скрипалей, было чистое вещество «Новичок», Скрипали не отошли бы от этой двери и на 50 метров. Они погибли бы тут же.
Леонид Ринк

«Тем более, сам “Новичок” — это сложное нервно-паралитическое вещество, состоящее из смеси большого количества разных компонентов и добавок, которые по-разному разлагаются. Если найдено какое-то чистое вещество, это уже не “Новичок”», — говорит специалист.

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По его словам, если бы для отравления Скрипалей использовался «Новичок», специалисты ОЗХО нашли бы разные компоненты, которые со временем распадаются на нетоксичные составляющие. Однако тогда бы они не могли говорить о покушении с применением токсичного вещества.

В этой же части заявление ОЗХО, уверен Ринк, противоречит словам другого разработчика «Новичка» Вила Мирзаянова, живущего в США, о том, что высокая влажность Британии могла снизить летальность вещества.

«Это справедливое замечание, потому что “Новичок” это очень неустойчивое вещество, которое зависит от воды, от щелочей, от всего. Но тогда специалисты должны были найти продукты гидролиза, а уж точно не чистого вещества», — отметил Ринк.

Наркотический спрей

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По мнению эксперта, Скрипалей могли отравить совершенно другим веществом — фентанилом. Это средство используется при производстве в Великобритании модных наркотических веществ. «Каждый год в Британии погибают 2,5 тысячи людей от фентанильных отравлений, потому что там модны такие наркотические средства», — рассказал Ринк.

Он напомнил, что изначально сообщалось именно об отравлении Скрипалей в ходе передозировки наркотиками.

Помимо наркотиков, например в России, фентанил использовался ранее при производстве обезболивающих средств для армии, а также в спецсредствах для силовых структур — именно такие средства использовали при штурме захваченного террористами театрального центра на Дубровке.

Картина со Скрипалями была такая же, особенно картина их восстановления после отравления. Это типичное фентанильное отравление, когда после тяжелой ситуации пострадавшие резко пошли на поправку. Я с самого начала говорил в СМИ, что симптоматика в этом деле очень похожая на фентанильное отравление.
Леонид Ринк
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По его мнению, отравление Скрипали могли получить на той же скамейке, на которой их тела и были найдены. Либо скамейка, либо сами Скрипали в тот момент могли быть обрызганы спреем с фентанилом. «Фентанил сразу выводит человека из строя. Тот сразу падает. Воздействие у него моментальное», — рассказал Ринк.

Смотри в глаза

По мнению разработчика «Новичка», легенду о русском следе в деле Скрипалей подрывает и то, что до сих пор никто не видел пострадавших вживую.

«Британцы говорят, что Скрипали очень быстро идут на поправку, но никому не дают посмотреть на них, никто не берет у них интервью, никто не предоставляет для оценки специалистов пробы их крови. Это говорит о том, что вся ситуация со Скрипалями обман, и обман халтурный», — отметил эксперт.

«Халтура» заключается в том, рассказал Ринк, что «Новичок» поражает глаза жертвы. А британская сторона ни в одном из своих заявлений не говорила о таком симптоме. «Если бы британцы упомянули этот симптом, то это хоть как-то соответствовало бы легенде», — рассказал разработчик «Новичка».

По его словам, он будет ждать обнародования полной версии доклада ОЗХО, поскольку авторы пока так и не указали название отравляющего вещества. «Российским представителям обязаны предоставить полный доклад. Вот когда предоставят, тогда мы его посмотрим и изучим», — отметил Ринк.

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