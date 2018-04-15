США, Франция и Великобритания разработали проект резолюции СБ ООН по Сирии

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

Как передает агентство, авторы документа осуждают «в категорической форме» применение в Сирии химического оружия и требуют создать независимый механизм расследования его использования.

Справка Что известно о военной операции США, Великобритании и Франции в Сирии США совместно с Великобританией и Францией 14 апреля нанесли ракетный удар по Сирии. По данным Минобороны России, по объектам арабской республики было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля». Системам сирийской противовоздушной обороны удалось перехватить большинство из них на подлете к целям. Подробнее

Вчера СБ ООН отклонил предложенную Россией резолюцию по Сирии. Он осуждал субботнююю атаку на сирийские объекты «в нарушение международного права и устава ООН». Документ также требовал «от США и союзников немедленно прекратить агрессию», а также «воздержаться от дальнейшего использования силы в нарушение Уустава ООН и международного права».