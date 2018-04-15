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04:21 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

США, Франция и Великобритания разработали проект резолюции СБ ООН по Сирии

США, Франция и Великобритания передали членам Совета Безопасности ООН свой проект резолюции по Сирии, сообщает AFP.

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Как передает агентство, авторы документа осуждают «в категорической форме» применение в Сирии химического оружия и требуют создать независимый механизм расследования его использования.

Справка
Что известно о военной операции США, Великобритании и Франции в Сирии

США совместно с Великобританией и Францией 14 апреля нанесли ракетный удар по Сирии. По данным Минобороны России, по объектам арабской республики было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля». Системам сирийской противовоздушной обороны удалось перехватить большинство из них на подлете к целям.

Вчера СБ ООН отклонил предложенную Россией резолюцию по Сирии. Он осуждал субботнююю атаку на сирийские объекты «в нарушение международного права и устава ООН». Документ также требовал «от США и союзников немедленно прекратить агрессию», а также «воздержаться от дальнейшего использования силы в нарушение Уустава ООН и международного права».

Экстренное заседание СБ ООН было созвано после того, как рано утром в субботу вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удары по целям в Сирии. По предварительным данным, в результате удара три человека пострадали, погибших нет.

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