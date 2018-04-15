В США усомнились в законности удара по Сирии

«Мы глубоко обеспокоены тем, что последняя военная операция США, Великобритании и Франции была предпринята без специального разрешения конгресса США. Широко разошедшееся утверждение о том, что президент имеет право принимать меры военного характера, исходя исключительно из своих соображений, поднимает вопросы в области соблюдения конституции и вызывает озабоченность по поводу возможности президента инициировать военные действия в отношении других стран, в том числе и против Северной Кореи, таким образом, это может привести к использованию ядерного оружия», — говорится в сообщении.