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05:34 (мск), источник: Газета.Ру

В США усомнились в законности удара по Сирии

В Ассоциации по контролю над вооружениями США заявили, что ракетные удары по объектам в Сирии, нанесенные Соединенными Штатами, Великобританией и Францией, противоречат международному праву и американской конституции.

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Об этом сообщается на сайте ассоциации.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что последняя военная операция США, Великобритании и Франции была предпринята без специального разрешения конгресса США. Широко разошедшееся утверждение о том, что президент имеет право принимать меры военного характера, исходя исключительно из своих соображений, поднимает вопросы в области соблюдения конституции и вызывает озабоченность по поводу возможности президента инициировать военные действия в отношении других стран, в том числе и против Северной Кореи, таким образом, это может привести к использованию ядерного оружия», — говорится в сообщении.

Справка
Что известно о военной операции США, Великобритании и Франции в Сирии

США совместно с Великобританией и Францией 14 апреля нанесли ракетный удар по Сирии. По данным Минобороны России, по объектам арабской республики было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля». Системам сирийской противовоздушной обороны удалось перехватить большинство из них на подлете к целям.

По мнению экспертов, угрозы президента США Дональда Трампа, что операция продолжится, несут риск прямого противостояния с Россией.

Ассоциация призывает администрацию США вернуться к политическому процессу на площадке ООН. А также предоставить неопровержимые доказательства использования химоружия сирийским режимом.

14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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