Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал»
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой
Депутата лишили слишком дорогой квартиры
Екатерина Скулкина кардинально сменила имидж
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
Пентагон придумал новый повод для удара по Сирии
Австралия обратилась к РФ по Сирии
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
РФ собьет ракеты США в Сирии и выпустит свои по источникам огня
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
Венсан Кассель с возлюбленной проводят отпуск в Бразилии
Никита Пресняков с женой украсили обложку глянца
СМИ: в США заявили, что не будут терпеть "российскую систему"
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
Путин сделал заявление в связи с ракетным ударом США по Сирии
Появилось видео ракетных ударов по Дамаску
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
07:48 (мск), источник: ЕАН

В Свердловской области сегодня выбирают депутатов

В Свердловской области сегодня, 15 апреля, в двух городских округах, Артемовском и Кушвинском, довыбирают нескольких депутатов местных дум.

Источник: Reuters

В Артемовском довыбирают депутатов городской думы по округам №№ 6, 16 и 17. Один из трех округов стал вакантен после смерти 9 октября прошлого года создателя и главного редактора независимой газеты «Егоршинские вести» Агзама Шарафиева. Известный журналист и депутат умер на 62-м году жизни.

Отметим, что это не последнее голосование в этом году. 9 сентября состоятся выборы депутатов городских дум в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Качканаре. В трех сельских поселениях Камышловского района — Восточном, Галкинском и Обуховском — нужно будет избрать глав и по 10 депутатов в каждую из местных дум.

Также 9 сентября планируются повторные выборы по одному из избирательных округов в Алапаевске, Волчанске и Кленовском сельском поселении Нижнесергинского района. В этот же день пройдут дополнительные выборы в Ирбитском муниципальном образовании, Белоярском и Горноуральском городских округах.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Матч «Урал» - «Спартак». Вся информация
«Будем сносить!»: бизнесмен Артур
СБ ООН не принял российский проект резолюции по Сирии
В США усомнились в законности удара по Сирии
Боксер предпочел отказаться от титула вместо поединка в РФ
Названа победительница конкурса «Мисс Россия-2018»
Скрипалей отравили не «Новичком», заявил разработчик
Ученые раскрыли секрет счастливого брака
В Госдепе назвали условие возвращения к диалогу с Сирией
Спорт
«Спартак» сыграет с «Уралом» в матче открытия стадиона Три матча в Екатеринбурге, Уфе и Ростове-на-Дону пройдут в воскресенье в 26-м туре чемпионата России по футболу
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Поющая дорога свела с ума местных жителей Власти были вынуждены демонтировать музыкальное покрытие автомобильной дороги.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Самый дорогой дом в России в 673 раза дороже среднего по стране
В России появилась ипотека под 0%
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
Леди
Борьба лета с зимой в лукбуках российских дизайнеров Мы дерзкие, просто решили взять и перемешать в одной статье лукбуки этого и будущего сезонов на случай, если резко похолодает или потеплеет, чтобы ты знала, что надеть.
Дети
Татьяна Тарасова рассказала, почему у нее нет детей Тренер предпочла карьеру детям.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь