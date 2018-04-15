В Свердловской области сегодня выбирают депутатов
В Свердловской области сегодня, 15 апреля, в двух городских округах, Артемовском и Кушвинском, довыбирают нескольких депутатов местных дум.
В Свердловской области сегодня, 15 апреля, в двух городских округах, Артемовском и Кушвинском, довыбирают нескольких депутатов местных дум.
В Артемовском довыбирают депутатов городской думы по округам №№ 6, 16 и 17. Один из трех округов стал вакантен после смерти 9 октября прошлого года создателя и главного редактора независимой газеты «Егоршинские вести» Агзама Шарафиева. Известный журналист и депутат умер на 62-м году жизни.
Отметим, что это не последнее голосование в этом году. 9 сентября состоятся выборы депутатов городских дум в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Качканаре. В трех сельских поселениях Камышловского района — Восточном, Галкинском и Обуховском — нужно будет избрать глав и по 10 депутатов в каждую из местных дум.
Также 9 сентября планируются повторные выборы по одному из избирательных округов в Алапаевске, Волчанске и Кленовском сельском поселении Нижнесергинского района. В этот же день пройдут дополнительные выборы в Ирбитском муниципальном образовании, Белоярском и Горноуральском городских округах.
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