В Свердловской области сегодня выбирают депутатов

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В Артемовском довыбирают депутатов городской думы по округам №№ 6, 16 и 17. Один из трех округов стал вакантен после смерти 9 октября прошлого года создателя и главного редактора независимой газеты «Егоршинские вести» Агзама Шарафиева. Известный журналист и депутат умер на 62-м году жизни.

Отметим, что это не последнее голосование в этом году. 9 сентября состоятся выборы депутатов городских дум в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Качканаре. В трех сельских поселениях Камышловского района — Восточном, Галкинском и Обуховском — нужно будет избрать глав и по 10 депутатов в каждую из местных дум.