Ким Чен Ын пообещал вывести отношения КНДР и Китая на новый уровень

При этом в начале апреля Китай запретил поставлять в КНДР товары и технологии, которые могут использоваться для производства оружия массового поражения. В список запрещенных входят 32 товара, включая ускорители и центрифуги.

Ким Чен Ын приезжал в Китай в конце марта. Тогда он покинул территорию Северной Кореи впервые с 2011 года предположительно для того, чтобы добиться поддержки Пекина в конфликте с США.