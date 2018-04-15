Ким Чен Ын пообещал вывести отношения КНДР и Китая на новый уровень
Лидер КНДР Ким Чен Ын на прошедшей в Пхеньяне встрече с главой отдела международного сотрудничества Центрального комитета Коммунистической партии Китая Сун Тао пообещал, что выведет двусторонние отношения на новую стадию развития. Об этом сообщает ЦТАК.
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