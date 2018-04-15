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07:22 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Ким Чен Ын пообещал вывести отношения КНДР и Китая на новый уровень

Лидер КНДР Ким Чен Ын на прошедшей в Пхеньяне встрече с главой отдела международного сотрудничества Центрального комитета Коммунистической партии Китая Сун Тао пообещал, что выведет двусторонние отношения на новую стадию развития. Об этом сообщает ЦТАК.

Источник: Reuters

При этом в начале апреля Китай запретил поставлять в КНДР товары и технологии, которые могут использоваться для производства оружия массового поражения. В список запрещенных входят 32 товара, включая ускорители и центрифуги.

Ким Чен Ын приезжал в Китай в конце марта. Тогда он покинул территорию Северной Кореи впервые с 2011 года предположительно для того, чтобы добиться поддержки Пекина в конфликте с США.

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