Главу МИД Южной Кореи ожидают во вторник в Узбекистане
Ожидается, что южнокорейская делегация будет принята президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Ожидается, что южнокорейская делегация будет принята президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва во вторник прибывает с визитом в Узбекистан, запланирована ее встреча с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.
Об этом сообщает в воскресенье
По данным
В программе визита встречи и переговоры в министерстве иностранных дел Узбекистана, на которых планируется обсудить актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.
Отметим, что состоявшийся в ноябре прошлого года визит президента Мирзиёева в Южную Корею вывел двусторонние отношения на более высокий уровень развития. Во врем визита были подписаны контракты больше чем на 10 миллиардов долларов и достигнуты договоренности о сотрудничестве в таких сферах, как энергетика и ресурсы, торговля, инвестиции, финансы.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.