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07:34 (мск), источник: Sputnik

Главу МИД Южной Кореи ожидают во вторник в Узбекистане

Ожидается, что южнокорейская делегация будет принята президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Источник: Sputnik
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва во вторник прибывает с визитом в Узбекистан, запланирована ее встреча с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.

Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба МИД республики.

По данным пресс-службы, ожидается, что южнокорейская делегация будет принята президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

В программе визита встречи и переговоры в министерстве иностранных дел Узбекистана, на которых планируется обсудить актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.

Отметим, что состоявшийся в ноябре прошлого года визит президента Мирзиёева в Южную Корею вывел двусторонние отношения на более высокий уровень развития. Во врем визита были подписаны контракты больше чем на 10 миллиардов долларов и достигнуты договоренности о сотрудничестве в таких сферах, как энергетика и ресурсы, торговля, инвестиции, финансы.

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