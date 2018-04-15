Депутаты Законодательного собрания Приморья отчитались о доходах в 2017 году

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Депутаты парламента Приморского края раскрыли доходы за 2017 год. «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Законодательного собрания Приморского края и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2017 года» опубликованы накануне на сайте ЗС ПК. Разброс в денежных доходах между избранниками народа составил фантастические 2650 раз.

В группу самых богатых традиционно вошли представители бизнеса. Бессменный лидер Галуст Ахоян уступил первенство Сергею Слепченко, который задекларировал почти 1,3 млрд рублей, сообщают «Вести:Приморье» со сылкой на сайт vl.ru.

Лидером по доходам стал генеральный директор компании «Акватехнологии» Сергей Слепченко (на фото), заработавший за минувший год 1,289 млрд рублей. В его собственности всего три земельных участка, две квартиры и автомобили Lexus LX570 и BMW X5 XDrive 35I.

На втором месте представитель ЛДПР Евгений Ткаченко. Его доход составил 129,475 млн рублей, еще 1,745 млн заработала супруга. В собственности у четы Ткаченко автопарк грузовой техники и два земельных участка, автозаправочная станция, шесть квартир и жилой дом.

Безусловный лидер прошлых лет Галуст Ахоян в 2017-м заработал 27,263 млн рублей. В собственности Галуста Цолаковича автомобили Lexus GX 460, Lexus GX 570, Lexus GX 350, пять квартир, три земельных участка и жилой дом.

Президент ВГУЭС Геннадий Лазарев заработал 11,377 млн рублей и не задекларировал никакого имущества. А на счету одного из самых крупных депутатов-собственников Эдуарда Цоя 21,212 млн рублей, 18 земельных участков, шесть жилых домов, квартира и недостроенный дом, автомобиль Toyota Hilux Surf и грузовик Toyota Toyoace, а также сельхозтехника и водный транспорт.

Генеральный директор ОАО «Оптово-производственный торговый центр» Игорь Шауфлер заработал 26,723 млн рублей. Депутата также можно отнести к крупным собственникам: во владении значатся 15 земельных участков, четыре квартиры и несколько производственных нежилых помещений. Разнообразен и автопарк: кроме восьми легковых автомобилей, в числе которых Toyota Lexus GS350 и Toyota Land Cruiser, в собственности депутата 19 грузовиков.

Доходы генерального директора ОАО «ДЭК» Виктора Милуша составили 25,483 млн рублей. А в собственности у него земельный участок и жилой дом, а также автомобили Toyota Land Cruiser Prado и Lexus GX 460, грузовик Dodge Ram 2500, а также мотоциклы.

Глава краевого парламента Александр Ролик заработал 4,673 млн рублей. В собственности он имеет только квартиру. Худрук театра им. Горького Ефим Звеняцкий задекларировал 7,561 млн, у его супруги 10,118 млн. В собственности семьи шесть земельных участков, жилой дом, баня и автомобиль Toyota Land Cruiser.

Единственная представительница фракции «Российской партии пенсионеров за справедливость» Юлия Толмачева отчиталась о доходах в 2,961 млн рублей, ее супруг заработал 37,624 млн рублей. В собственности у них 30 земельных участков, квартира и гараж, а также автомобили Lexus GX460, Toyota Land Cruiser Prado и Mitsubishi Delica, а также катер.