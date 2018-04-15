Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посольство РФ: 160 стран «примкнули» к РФ и пошли против Лондона
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой
Что станет с ипотекой после введения санкций
Ирина Горбачева в весенних нарядах приняла участие в фотосессии
У людей нет шансов победить старостьЛюбимое хобби продвинутой молодежи — биохакинг. Почему он не помогает?
Молчание Путина говорит больше: в Англии предсказали изоляцию США
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
РФ собьет ракеты США в Сирии и выпустит свои по источникам огня
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
Венсан Кассель с возлюбленной проводят отпуск в Бразилии
Никита Пресняков с женой украсили обложку глянца
СМИ: в США заявили, что не будут терпеть "российскую систему"
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
Что станет с ипотекой после введения санкций
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
11:09 (мск), источник: Вести Приморье

Депутаты Законодательного собрания Приморья отчитались о доходах в 2017 году

Разброс в денежных доходах между избранниками народа составил фантастические 2650 раз.

Источник: Reuters

Депутаты парламента Приморского края раскрыли доходы за 2017 год. «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Законодательного собрания Приморского края и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2017 года» опубликованы накануне на сайте ЗС ПК. Разброс в денежных доходах между избранниками народа составил фантастические 2650 раз.

В группу самых богатых традиционно вошли представители бизнеса. Бессменный лидер Галуст Ахоян уступил первенство Сергею Слепченко, который задекларировал почти 1,3 млрд рублей, сообщают «Вести:Приморье» со сылкой на сайт vl.ru.

Лидером по доходам стал генеральный директор компании «Акватехнологии» Сергей Слепченко (на фото), заработавший за минувший год 1,289 млрд рублей. В его собственности всего три земельных участка, две квартиры и автомобили Lexus LX570 и BMW X5 XDrive 35I.

На втором месте представитель ЛДПР Евгений Ткаченко. Его доход составил 129,475 млн рублей, еще 1,745 млн заработала супруга. В собственности у четы Ткаченко автопарк грузовой техники и два земельных участка, автозаправочная станция, шесть квартир и жилой дом.

Безусловный лидер прошлых лет Галуст Ахоян в 2017-м заработал 27,263 млн рублей. В собственности Галуста Цолаковича автомобили Lexus GX 460, Lexus GX 570, Lexus GX 350, пять квартир, три земельных участка и жилой дом.

Президент ВГУЭС Геннадий Лазарев заработал 11,377 млн рублей и не задекларировал никакого имущества. А на счету одного из самых крупных депутатов-собственников Эдуарда Цоя 21,212 млн рублей, 18 земельных участков, шесть жилых домов, квартира и недостроенный дом, автомобиль Toyota Hilux Surf и грузовик Toyota Toyoace, а также сельхозтехника и водный транспорт.

Генеральный директор ОАО «Оптово-производственный торговый центр» Игорь Шауфлер заработал 26,723 млн рублей. Депутата также можно отнести к крупным собственникам: во владении значатся 15 земельных участков, четыре квартиры и несколько производственных нежилых помещений. Разнообразен и автопарк: кроме восьми легковых автомобилей, в числе которых Toyota Lexus GS350 и Toyota Land Cruiser, в собственности депутата 19 грузовиков.

Доходы генерального директора ОАО «ДЭК» Виктора Милуша составили 25,483 млн рублей. А в собственности у него земельный участок и жилой дом, а также автомобили Toyota Land Cruiser Prado и Lexus GX 460, грузовик Dodge Ram 2500, а также мотоциклы.

Глава краевого парламента Александр Ролик заработал 4,673 млн рублей. В собственности он имеет только квартиру. Худрук театра им. Горького Ефим Звеняцкий задекларировал 7,561 млн, у его супруги 10,118 млн. В собственности семьи шесть земельных участков, жилой дом, баня и автомобиль Toyota Land Cruiser.

Единственная представительница фракции «Российской партии пенсионеров за справедливость» Юлия Толмачева отчиталась о доходах в 2,961 млн рублей, ее супруг заработал 37,624 млн рублей. В собственности у них 30 земельных участков, квартира и гараж, а также автомобили Lexus GX460, Toyota Land Cruiser Prado и Mitsubishi Delica, а также катер.

Самые скромные доходы за 2017 год у Александра Тютерева — 490 тыс. рублей и коммунистов Артема Самсонова (561 тыс. рублей) и Владимира Гришукова (677 тыс. рублей). Немного больше заработали Юрий Корсаков (972 тыс. рублей), Владимир Хмелев (897 тыс. рублей) и Андрей Ищенко (807 тыс. рублей).

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Страсть к подглядыванию: видеокамера в душе подвела тюменца под Уголовный кодекс
Российский актер сядет на 22 года за растление малолетних
Западные СМИ: Россия выиграла без единого выстрела
В США усомнились в законности удара по Сирии
«В загс или на кладбище?» Как отметить Красную горку правильно
Названа победительница конкурса «Мисс Россия-2018»
Ученые раскрыли секрет счастливого брака
Депутат призвал запретить концерт Бузовой во Владикавказе
Скрипалей отравили не «Новичком», заявил разработчик
Спорт
«Спартак» сыграет с «Уралом» в матче открытия стадиона Три матча в Екатеринбурге, Уфе и Ростове-на-Дону пройдут в воскресенье в 26-м туре чемпионата России по футболу
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Поющая дорога свела с ума местных жителей Власти были вынуждены демонтировать музыкальное покрытие автомобильной дороги.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Самый дорогой дом в России в 673 раза дороже среднего по стране
В России появилась ипотека под 0%
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
Леди
Борьба лета с зимой в лукбуках российских дизайнеров Мы дерзкие, просто решили взять и перемешать в одной статье лукбуки этого и будущего сезонов на случай, если резко похолодает или потеплеет, чтобы ты знала, что надеть.
Дети
Татьяна Тарасова рассказала, почему у нее нет детей Тренер предпочла карьеру детям.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь